陸第1季智慧機出貨…小米稱冠 蘋果成唯一下滑業者

根據研調機構（IDC）最新報告顯示，大陸第1季智慧手機出貨量7,160萬支，年增3.3%。其中小米以18.6%的市占率位居榜首；然而高價格的蘋果，則是唯一一家出貨量出現下滑的手機製造商。

路透報導，小米第1季出貨量1,330萬支，年增39.9%，以18.6%的市占率位居榜首。華為和OPPO緊追在後，出貨量分別為1,290萬支及1,120萬支，分別年增10%及3.3%，市占率分別為18%和15.7%。

整體來看，第1季度小米的戰績主要得益於小米15系列手機，尤其是發表稍早的小米15、小米15 Pro，在國家補貼加持下銷量大增。vivo第1季出貨量1,030萬支，年增2.3%，市占率14.4％排第四位。蘋果出貨量則為980萬支，年減9%，市占率13.7%，居第五位。這是蘋果連續第七個季度下滑。

IDC亞太區客戶設備資深分析師Will Wong表示，蘋果的高價結構阻礙了這家美國公司利用大陸政府於1月推出的新補貼，而大陸政府補貼曾推動了第1季的成長。大陸政府對智慧型手機和其他一些消費性電子產品提供補貼，對於標價低於人民幣6,000元（約新台幣2.7萬元）的產品，消費者可獲得15%的補貼。

以iPhone 15 Pro為例，在大陸市場起售價超過人民幣8,000元，遠高於補貼條件，加上華為、小米紛紛推出定價更具競爭力的高階機種，如：小米14 Ultra、華為Mate 60 Pro，趁勢削弱蘋果對高階手機市場的壟斷地位。

然而根據 Counterpoint 每周銷售追蹤數據顯示，大陸手機市場僅在春節前，出現短暫銷售高峰後就迅速回落。雖然大陸政府自3月起實施補貼計畫，但未能有效刺激持續性的換機需求，市場表現仍顯疲軟。

此外，在經濟前景不確定性增加的環境下，價格誘因已不足以改變消費者保守的購買態度。大陸消費者更傾向觀望未來的新產品是否能真正在體驗上帶來突破，尤其是AI功能的應用，而非僅因補貼而提前換機。