寒武紀Q1營收暴增42倍 一舉轉虧為盈

大陸AI晶片設計公司寒武紀交出今年首季亮麗成績單，Q1營收人民幣11.11億元，較去年同期暴增42.3倍；歸屬母公司淨利潤人民幣3.55億元，一舉轉虧為盈，毛利率約56%，大幅提升；Q1研發支出人民幣2.35億元，年增38.3%，研發投入占營收比例為21.1%。

據財報披露，寒武紀2025年第1季營收人民幣11.11億元，較去年同期的人民幣2,567萬元增長了驚人的42.3倍。更重要的是，公司首次出現季度獲利，歸屬上市公司股東的淨利潤3.55億元，而去年同期則虧損2.27億元。扣除非經常性損益後，寒武紀Q1淨利潤人民幣2.76億元，扭轉了去年同期2.61億元的虧損局面。這一業績轉變顯示公司核心業務已開始產生實質性獲利。

財報數據顯示，寒武紀第1季營業成本人民幣4.89億元，毛利率56%，相比去年同期57.6%毛利率略有下降，但考慮到營收規模擴大42倍，維持如此高水準的毛利率實屬難得。值得注意的是，公司基本每股收益達到0.85元，較去年同期的-0.54元顯著改善。

作為技術驅動型企業，寒武紀繼續保持高強度研發投入，Q1研發支出達人民幣2.35億元，年增38.33%，占營收比例為21.11%。雖然研發投入占比較去年同期大幅下降，但這主要是由於營收基數劇增所致。

公司在財報中強調，其是「目前行業內少數全面系統掌握了智慧晶片及其基礎系統軟體研發和產品化核心技術的企業之一」，這也是寒武紀能在激烈競爭中保持優勢的關鍵因素。

隨著業務爆發式增長，寒武紀的資產負債表也發生了顯著變化。截至2025年3月底，寒武紀存貨達到人民幣27.55億元創歷史新高，較去年年底增長55.4%，顯示公司積極備貨應對市場需求；應收帳款增至8.07億元，較去年底增長165%，反映銷售放量但也帶來了應收款管理壓力；預付帳款增至9.73億元，較去年底增長25.7%，表明公司為保障供應鏈穩定加大了預付力度；貨幣資金為6.52億元，較去年底下降約13.3億元，經營活動現金流為-14億元，主要受採購支出增加影響。