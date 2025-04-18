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非常時期 大陸總理李強鼓勵官員敢於打破常規

中央社／ 台北18日電
大陸國務院總理李強。圖／美聯社
大陸國務院總理李強。圖／美聯社

面對中美貿易戰在經濟上造成的壓力，中國國務院總理李強日前表示，政府官員需在「關鍵時刻」透過及時、積極的政策舉措提振市場信心。

官媒新華社報導，李強17日在國務院專題學習會上指出，市場預期是影響經濟活動的重要因素，在宏觀經濟治理中，不僅要注重供需平衡調控，還要注重預期管理與引導。

李強表示，「要講究政策時機，在一些關鍵的時間窗口，推動各方面政策措施早出手、快出手，對預期形成積極影響」。

李強並指出，要把握政策力度，必要時敢於打破常規，打好「組合拳」，讓市場真正有獲得感。

綜合華爾街日報等外媒分析，此類表態可能表明北京當局願意推出更多刺激措施。

外電指出，中國第一季經濟成長率年增5.4%，表現超出外界預期，部分歸功於政府的消費補貼以及在關稅措施實施前出口激增；但由於美國總統川普加徵關稅，許多經濟學家已下調對於中國今年經濟前景的預期。

包括瑞銀、高盛、花旗和法國興業銀行等跨國銀行經濟學家最近數週紛將中國今年經濟成長預測下調至4%左右或更低。

李強

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