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旋風訪北京！傳黃仁勳會DeepSeek創始人 陸媒：商業界佳話

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
中國大陸國務院副總理何立峰（右）與黃仁勳（左）會晤。圖／視頻截圖
中國大陸國務院副總理何立峰（右）與黃仁勳（左）會晤。圖／視頻截圖

美國晶片巨頭輝達公司執行長黃仁勳旋風式訪問北京，昨在北京與大陸國務院副總理何立峰會面後，即離開大陸。值得注意的是，《金融時報》（Financial Times）報導指出，黃仁勳此行也與大陸AI企業DeepSeek（深度求索）創始人梁文鋒會談，討論如何為大陸打造「下一代AI晶片」；陸媒報導強調，這兩家公司有深度關聯。

今天稍早，陸媒第一財經報導指出，黃仁勳在與政府官員會面後已離開北京。報導指出，輝達未透露黃仁勳這次的中國之行的其他行程。昨天，大陸官媒新華社報導，黃仁勳在與何立峰會面時表示，看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場，為推動美中經貿合作發揮積極作用。

值得注意的是，據《金融時報》報導，黃仁勳會見了輝達的客戶，其中包括DeepSeek創始人梁文鋒，討論針對大陸客戶的新晶片設計。

雖黃仁勳和梁文鋒方面均未對該消息做出回應，但陸媒新浪財經報導，強調這兩家公司的關聯。報導稱，隨著DeepSeek崛起這段期間，這三個月內，輝達出現在DeepSeek的技術報告中，出現在外界對DeepSeek進行分析的幾乎每一則內容裡。

報導稱，輝達也繞不開DeepSeek，黃仁勳在財報會議、GTC大會上，都或主動或被動地談及這家公司。如今，兩人終於相會，「足以成為商業世界的一段佳話」。

但陸媒報導分析也指，輝達在陸銷售的晶片若一再閹割，大陸國產晶片廠商又紛紛追趕，包括DeepSeek在內的AI企業是否還會繼續青睞輝達晶片將成為問題。

此次黃仁勳的訪問，正值美國對出口至大陸的輝達H20、超微（AMD）MI308和同等晶片實施出口管制之際，這也是他時隔約三個月再次訪問大陸。

DeepSeek 梁文鋒 輝達 黃仁勳

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