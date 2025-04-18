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「老闆們能扛多久？」關稅戰衝擊第一線 陸多地出口企業傳停工潮

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
東莞德鴻電器已宣布放假一個月，相關停工放假潮，不少分布在沿海的出口企業。圖／取自義烏市跨境電子商務協會微信公眾號
東莞德鴻電器已宣布放假一個月，相關停工放假潮，不少分布在沿海的出口企業。圖／取自義烏市跨境電子商務協會微信公眾號

美國總統川普對各地發起的關稅戰，最激烈的屬於大陸，而儘管大陸官方強調有能力有底氣應對各種挑戰，不過連日來大陸多地接連傳出有工廠停工，相關情況逐漸受到重視。

義烏市跨境電子商務協會17日晚間在微信公眾號發文指出，隨著美國對大陸關稅達到了驚人的145%，開始引發導致東莞、佛山等珠三角一些工廠的美國產品線一夜之間被迫暫停，「從原材料、生產到包裝都停了下來」。

其中，東莞一家有著18年出口歷史的外貿大廠東莞市德鴻電器製品有限公司（簡稱德鴻電器）在4月9日川普宣布將對大陸關稅加徵到104%的當天，正式發布了一則公告：「公司將於2025年4月11日開始放假一個月，後續安排將根據實際情況另行通知」。公告中稱：受此美國關稅政策影響，短期內的業務運營面臨較大壓力，接客戶通知現在生產訂單暫停。

文章並指出，由於美國加徵關稅等外部經濟環境的變化引發的連鎖反應，寒潮已經從最初的外貿企業、貨運代理和航運公司，蔓延到了產業鏈上游的製造業工廠。

央視新聞日前也報導，全球規模最大的紡織品集散中心、位於浙江紹興柯橋的中國輕紡城，多位老闆多表示現在生產已經放緩、客戶不敢下單、已暫停發貨。行業媒體紡織服裝周刊則報導，江蘇一家專業生產襪子的企業表示，加徵關稅後，美國進口商採購成本增加，會傾向於減少從大陸的採購，轉向其他低成本國家。這導致大陸紡織企業對美訂單量銳減，銷售額出現斷崖式下跌，企業資金周轉困難，還可能造成庫存積壓。

深圳衛視財經主持人陳姝婷則在微信公眾號刊發了一篇題為「出口製造業需要急救」的文章。文章提到，雖然從表面數字上看，中美貿易占比降低了。但如果考慮到2018年之後一批借道第三國或轉出口貿易的話，情況就並非如此。以越南為例，2018年大陸對越南出口額839億美元，而2024年則飆漲至1440億美元。而2018年越南對美國的出口額只有490億美元，2024年則暴增至1960億美元。在這不正常的數據背後，隱藏著大陸外貿商借道規避關稅的事實。而類似的案例還有很多。這說明，大陸出口貿易對美國的依賴度「並不像數據表面上所展示的那麼小」。

文章強調，受美國高關稅影響，現在很多依託美國訂單的出口製造業都紛紛進入停工狀態。最嚴重的是長三角和珠三角地區。但凡做美線的出口貿易商和製造業企業大多已經停工。受波及的企業和員工數量不計其數。佐證的數據例如，上海港對美國的航運量驟降，現在港口最繁忙的業務就是貨主辦理退關手續業務。

文章認為「當前最首要的問題是，這些老闆們能扛多久？」如果高關稅情況無法得到改善，按照不少老闆的反饋估計，可能從六月份開始將會有不少出口製造業企業不得不宣佈倒閉破產。如果最終高關稅情況長期持續下去的話，「今天的停工潮就會變成明天的失業潮」。

川普 關稅

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