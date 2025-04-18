光環流失？就業市場內捲化 陸留學生海歸求職壓力不小

據統計，2024年中國海外留學生歸國求職人數年增7%，其中以碩士學歷者為大宗。然而當前中國的就業市場競爭激烈，加上留學生的光環漸失，部分人投了許多履歷也難獲得工作甚至面試機會，有些人為了求職，選擇先找實習機會。

據界面新聞，中國人力資源平台「智聯招聘」近期發布統計數據顯示，2024年在中國求職的海歸人數年增7%，其中應屆畢業留學生人數較2023年年增19%，顯示越來越多留學生選擇回到中國尋求就業和發展機會。

另據中國教育部留學服務中心11日發布的「中國留學回國就業藍皮書2024」顯示，在這波浪潮中，擁有碩士學歷的留學生為多數。另一方面，擁有博士學歷的海歸留學生中，在亞洲國家留學並獲得學位的人占53.07%，從北美的學校獲得學位的人數占比下降到16.3%。

然而頂著海外學歷光環回到中國，這些留學生面對到的求職壓力與中國國內的高學歷求職者無異。報導分析，一方面是整體就業形勢嚴峻，在僧多粥少的情況下，留學生的就業空間正在被壓縮；另一方面，也有輿論與用人單位認為海歸的光環正在失效。不少留學生也認為，與過去相比，現在留學的優勢不如以前。

報導引述多名回到中國求職的海外留學生觀察，對於當下的就業環境評論都是「更捲了」。也有從事人資工作的人提到，2020年之前，都是抱著「我挑公司的心態」，但現在逐漸發現，合適的工作並沒有那麼好找，不但需要自已主動準備，積極尋求企業實習、積累工作經驗，為未來的求職之路增添籌碼。

面對激烈的求職競爭，國企成為了留學生的另一個選項，一名在國企工作的受訪者表示，任職的企業在今年招聘的儲備幹部，超過1/3都是留學生，他所在的部門就有超過4個國家的留學生。由於國企往往有派駐國外的工作機會，留學生的背景、語言和文化優勢都適合這些工作。