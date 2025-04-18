中芯只是掛名？外媒爆華為AI處理器 全靠台積電

華為日前推出的AI處理器「昇騰910B」（Ascend 910B）與「昇騰910C」（Ascend 910C），被發現內部疑似使用了台積電的7奈米晶片，在全球半導體及美國引發軒然大波。不過有外媒指出，即使華為號稱處理器是大陸製造、中芯國際所生產，但其實大陸的7奈米技術並不成熟，因此這兩款處理器，絕大多數都是採用台積電的7奈米晶片所製造。

「Wccftech」引述研究機構SemiAnalysis報告指出，外界常以為華為910C是大陸製造，其實只能算是在大陸設計，大陸仍嚴重依賴海外技術，無論三星HBM（高頻寬記憶體）或台積電的晶片，或是美國、荷蘭和日本的設備，大陸都對國外的依賴程度很高。

大陸最大代工廠中芯國際也擁有7奈米技術，但顯然華為不想押注「不成熟」的製程，華為Ascend 910B和910C絕大多數都是採用台積電7奈米晶片製造，經拆解美國政府、TechInsights和其他公司採購的Ascend 910B和「昇騰910C」（Ascend 910C），每一款都使用台積電晶片。

至於華為是如何拿到台積電晶片？報導披露算能科技（Sophgo）是白手套，華為透過算能科技向台積電購買價值約5億美元的7奈米晶片，以規避美國制裁。

值得關注的是，路透先前報導，華為「昇騰910B」（Ascend 910B）AI處理器發現台積電晶片，台積電因此恐被美國罰款10億美元。

這次會在「昇騰910C」（Ascend 910C）上看到台積電晶片，有可能是華為在出口管制尚未實施前，就儲存了這些晶片，但也有可能是華為繼續透過第三方，也就是所謂的「白手套」來取得台積電晶片，不過這項說法目前仍無法證實。

文章最後也強調，美國對大陸實施晶片禁令的做法，對於中國科技公司來說恐怕影響不大，因為這些公司都能利用法律漏洞或黑市，進一步獲取AI晶片。