因應關稅戰 台商：轉耕耘大陸內銷市場、開發多元市場

大陸國台辦18日舉辦台商台企座談會，除了給予信心喊話，也聽取意見商議對策。會後台商受訪表示，認為雖然受到關稅影響，但仍努力促成台商轉內銷，對大陸內貿市場開發。同時也有台商認為，川普政策變化快速，認為當前貿易戰不會打太久。

面對關稅回應策略，大陸全國台企聯會長李政宏說，大陸有非常廣大的這一個內銷的市場，配合大陸國內大循環的政策，能把這部分的訂單轉向大陸國內；第二個是開發多元的市場，比如區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、藉由大陸一帶一路的政策往非洲、中東，甚至歐盟、拉美市場，因此要讓市場能夠多元化，才能夠避免這一次的關稅的衝擊。

如果市場轉向內銷就必須面對大陸企業的競爭，李政宏表示，首先「打鐵還是要自身硬」，如果眾多台資企業，包括民營企業，目標錨定在大陸市場，勢必會引起比較激烈的競爭，就是常說的「卷」。如何避免內卷，自身研發，包括智慧製造的改進，包括品牌的建立，都是台商自己要修煉內功的地方。

對於有消息稱有客戶要求台商百分百撤出大陸，李政宏認為，台商不會輕言撤出大陸，因為大陸產業鏈完備、加上勤奮的人民，還有中產階級崛起、鄉村振興等都是台商想要抓住的機遇，更遑論RCEP對於拓展東南亞市場很有幫助。「要撤出中國大陸的市場，可能是客戶的一廂情願。台商朋友們基於自身的發展，應該不會做出這麼愚蠢的決定。」

面對未來不確定的中美關係前景，李政宏指出，川普全面性對全球無差別攻擊，台商轉到任何地方都無法應對其美國優先課題，所以他認為台商還是針對哪個地方有很大市場，哪個地方產業鏈、供應鏈較齊全，且又有勤勞的勞動力來做一個選擇。

廈門台協會長韓螢煥表示，目前福建省約有40%的台企受到一些波及，這些企業有約三至四成營業額是出口美國。所以這次貿易戰對他們影響比較大。但很多台資企業約在5年前就已開始在東南亞如越南、泰國、印尼與馬來西亞等地布局。等於一部分零件在大陸產，一部分在東南亞產，美國方面要求在東南亞生產百分比不得低於60%-70%間。加上東南亞目前產能不足，眼前狀況，美國企業也希望東南亞那邊在90天暫緩期能出多少或就出多少貨。現在大陸國內、東南亞工廠也是加班加點趕工。

韓螢煥稱，大陸有14億人口的廣大市場，部分台企也開始在進行對內貿市場進行開發，目前也有初步的成效。