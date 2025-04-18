快訊

搞烏龍！高雄警誤將散步女當通緝犯同夥 抓進所兇「不要再裝了」

好吃到離譜！好市多抹醬「神級用法」曝光 懶人料理秒變餐廳美食

台灣周休二日走過十年 工時縮過勞未降關鍵在「它」

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：大陸航空公司停止接收 波音飛機開始飛返美國

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
路透18日報導，位於舟山的波音完工交付中心已有一架先前抵達的波音飛機，啟程飛回美國，意味著大陸的航空公司停止接收。圖為先前大陸國航接收波音飛機。（路透）
路透18日報導，位於舟山的波音完工交付中心已有一架先前抵達的波音飛機，啟程飛回美國，意味著大陸的航空公司停止接收。圖為先前大陸國航接收波音飛機。（路透）

美國與大陸關稅戰僵持之際，路透18日報導，上個月抵達上海附近舟山一家完工廠的波音飛機正在返回美國，這表明至少有一家大陸航空公司可能因美國關稅而停止交付。

路透社提到，在美國總統川普 4 月 2 日宣布徵收關稅的幾週前，波音公司正準備恢復正常業務。目前，至少有四架新的波音737 MAX 飛機停放在舟山的一個完工和交付中心。波音公司在這裡安裝內裝、噴漆，然後將飛機交付給大陸客戶。

報導援引Flightradar24數據指，3架飛機於3月從西雅圖波音公司運抵大陸，另1架則於上周抵達。18日早上，其中一架飛機從舟山起飛前往關島，這是去西雅圖途中橫跨太平洋航班的停靠站之一，顯示這架飛機正返回西雅圖。一名消息人士稱，這架飛機原本是安排交付到廈門。今年 2 月發佈在飛機觀測網站上的照片顯示，這架飛機塗裝為中國南方航空旗下的廈門航空。

此前彭博社15日已經報導指，大陸政府要求其境內航空公司暫停接收美國波音的客機。而先前由於在2018及2019年發生兩起致命的737 MAX墜機事故後，大陸一度暫停波音飛機交付，直到2024年中才恢復接收飛機。

而廣州日報旗下「南方窗」18日發文提到，2017年和2018年大陸約簽下122架波音飛機。2019年至2024年大陸下單只有28架，而且還不是大航空公司買的，是貨機公司和租賃公司買的。就算這150架飛機型號都是737-700，成交單價5000萬美元，一旦客戶不接收，那麼差不多有7、80億美元「打了水漂」。

文章指目前大陸民航客機裡，空中巴士的佔有率大於波音。在三大航，中國國際航空，波音占比38.9%，空巴占比54.1%；中國南方航空，波音占比37.6%，空巴占比56.8%；中國東方航空，波音占比24.9%，空巴占比69.6%。

其他一些較小的航司，如四川航空、春秋航空、浙江長龍航空、西部航空、西藏航空、青島航空、重慶航空、湖南航空、桂林航空、龍江航空，空巴占比達100%，一架波音飛機都沒有。不過，也有一些航司是波音占比100%，在目前暫停接收、不採購零部件的情況下會比較難受。如山東航空、上海航空、中國聯合航空、昆明航空、九元航空等航司，擁有的機型基本上是波音737，個別還有787。

按照公開的計畫，三大航司國航、南航和東航，將在2025年至2027年間一共引進188架波音飛機。

波音 空巴 美國 航空公司

延伸閱讀

陸工信部：持續提升「重點產業鏈供應鏈」韌性、安全

指大陸曾多次聯繫 川普：最快4周內完成對各國貿易談判

彭博：川普政府圍堵大陸 未必成功

空服員警告「不要在飛機上點熱咖啡」他揭不為人知的噁心製作流程

相關新聞

中美關稅戰升溫！深圳華強北出現漲價和囤貨　顯示卡一周內漲達1800元

中美關稅戰愈演愈烈，深圳的電子交易市場「華強北」，出現了產品漲價和商家囤貨的情況，像是顯示卡（GPU）在過去一周內漲價了...

路透：大陸航空公司停止接收 波音飛機開始飛返美國

美國與大陸關稅戰僵持之際，路透18日報導，上個月抵達上海附近舟山一家完工廠的波音飛機正在返回美國，這表明至少有一家大陸航...

首個登陸美股中國茶飲品牌 霸王茶姬納斯達克上市首日漲近16%

據澎湃新聞報導，大陸著名茶飲品牌霸王茶姬在美上市，成為美股「中國茶飲第一股」。當地時間4月17日，霸王茶姬在納斯達克上市...

陸工信部：持續提升「重點產業鏈供應鏈」韌性、安全

大陸工信部18日表示，下一步將會著力穩增長、補短板、促轉型，「持續提升重點產業鏈供應鏈的韌性和安全水平」。大陸國資委則表...

關稅戰台商受創 李政宏：引導優質台企產品出口轉內銷

近期中美關稅戰正濃，在大陸有生產布局出口美國，或因上一波中美貿易戰在東南亞分散布局的台商受到關稅嚴重衝擊。台企聯會長李政...

大陸學者：由於美元武器化 大陸很可能減持美元儲備

美國總統川普回任後，對外發動競選期間就已喊出的關稅戰，而近期大陸學界積極探討以美元為基礎的「國際貨幣體系」弊病，學者強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。