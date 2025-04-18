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陸工信部：持續提升「重點產業鏈供應鏈」韌性、安全

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸工信部18日強調將要「系統推進工業互聯網關鍵技術攻關」，並持續提升重點產業鏈供應鏈的韌性和安全水平。圖為位於吉林長春的一汽解放J7整車智能工廠，機械臂趕製生產出口訂單。（中新社）
大陸工信部18日強調將要「系統推進工業互聯網關鍵技術攻關」，並持續提升重點產業鏈供應鏈的韌性和安全水平。圖為位於吉林長春的一汽解放J7整車智能工廠，機械臂趕製生產出口訂單。（中新社）

大陸工信部18日表示，下一步將會著力穩增長、補短板、促轉型，「持續提升重點產業鏈供應鏈的韌性和安全水平」。大陸國資委則表示，今年將推動大陸中央企業不斷優化資源配置、深化與其他企業合作。加快攻克「卡脖子」產品和關鍵核心技術。

18日上午大陸國新辦舉行記者會，大陸工信部發言人、運行監測協調局局長陶青指出，第一季大陸規模以上工業增加值同比增長6.5%，增速比去年第四季加快0.8個百分點。裝備製造業發展良好，特別是電子、汽車、電氣機械器材等行業拉動作用突出。前兩個月，軟體和資訊技術服務業實現收入近1.9兆元（人民幣，下同）。第一季，工業對宏觀經濟增長的貢獻率達到了36.3%，「壓艙石」作用持續發揮。

她表示，第一季大陸裝備工業近7成的重點產品產量實現了增長，下一步將會著力穩增長、補短板、促轉型。其中「穩增長」方面，重點是端出機械、汽車、電力裝備等三個行業新一輪的穩增長工作方案，推動重點行業技術改造和設備更新。「補短板」方面，深入實施「工業母機+」、「機器人+」、高端醫療裝備等供需對接和推廣應用行動，「持續提升重點產業鏈供應鏈的韌性和安全水平」。「促轉型」方面，重點是訂定相關行業數位化轉型實施方案，促進人工智慧等新技術與裝備產品的深度融合應用。

針對工業互聯網的進展，工信部資訊通信發展司司長謝存指出，下一步將以釋放規模化應用效能為主線，「系統推進工業互聯網關鍵技術攻關」，加快工業5G晶片、模組、智慧設備等技術創新和產業化推廣。有序開展工業5G獨立專網建設，構建新型工業網路體系；高水平、高標準推動「5G+工業互聯網」融合應用試點城市和5G工廠建設，加快工業互聯網進園區、進基地、進集群。

另就電子資訊製造業、軟體和資訊技術服務業，謝存稱，大陸將堅持技術驅動、應用牽引，繼續強化優質電子資訊軟硬體供給，「持之以恆推進軟硬體技術攻關」，推動更多APP上架鴻蒙應用商店，不斷提升用戶體驗。鼓勵各方以更加開放的姿態擁抱開源、貢獻開源、使用開源，加快打造互利互惠、共建共用的軟體生態。

此外，據央視新聞18日援引大陸國務院國資委消息，今年第一季，大陸中央企業累計實現增加值2.6兆元、利潤總額6,462.7億元，「兩重」、「兩新」重大項目總投資破兆元，固定資產投資8,513億元，其中戰略性新興產業投資同比增長6.6%。消息指，今年國資委將推動中央企業不斷優化資源配置、深化與其他企業合作。加快攻克「卡脖子」產品和關鍵核心技術。

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