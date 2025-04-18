中美關稅戰升溫！深圳華強北出現漲價和囤貨　顯示卡一周內漲達1800元

中美關稅戰愈演愈烈，深圳的電子交易市場「華強北」，出現了產品漲價和商家囤貨的情況，像是顯示卡（GPU）在過去一周內漲價了人民幣300元至400元（新台幣1,350元到1,800元），甚至有店家暫停報價，等待未來可能因供不應求而大幅上漲的市場價格。

第一財經日報報道，多名華強北的商家表示，自上周以來，中央處理器（CPU）和顯示卡（GPU）的價格波動明顯。此外，儲存類產品最近也出現約10%的漲幅。一名銷售存儲產品的商家表示，除了美國品牌的快閃記憶體產品，日韓品牌的快閃記憶體產品近期漲價不多。不過，固態硬碟（SSD）今年以來就有持續漲價的情況，並不是關稅政策變動的消息傳出後才有價格變動。

晶片的銷售同樣受到關稅戰的影響。一名業者表示，由於關稅政策可能隨時變動，需支付更高的關稅，這使得產品銷售成本增加，部分商家因此選擇觀望。短期內，關稅影響難以消除，進口業務幾乎已經停滯。

財經網報導，業者指出，最近幾天華強北市場出現「一天一個報價」，甚至有店家暫停報價。這些暫停並不代表產品短缺，而是對一些有炒作潛力且難以替代的晶片暫停報價和接單，因為這些產品在未來可能會出現價格上漲。

這輪炒作主要基於中美之間不斷上升的關稅。此外，大陸海關總署公告指出，原產於美國的晶片等產品，若在4月10日12時1分前啟運，並於5月13日24時前完成申報進口，則可豁免關稅。

然而，截至目前，許多報關企業人士表示，仍不清楚需要提供哪些資料以爭取關稅豁免，部分地區的海關也對應準備的證明感到困惑。

然而在新關稅正式實施前，市場將持續維持混亂狀態，而對相關業者來說，這些信息落差都是賺錢的空間。