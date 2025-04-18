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關稅戰台商受創 李政宏：引導優質台企產品出口轉內銷

聯合報／ 記者黃雅慧／南京即時報導
面對台商面臨的關稅戰衝擊，18日大陸國台辦主任宋濤在南京揚子江國際會議中心與台商台企會談，聽取建議與意見。記者黃雅慧／攝影
面對台商面臨的關稅戰衝擊，18日大陸國台辦主任宋濤在南京揚子江國際會議中心與台商台企會談，聽取建議與意見。記者黃雅慧／攝影

近期中美關稅戰正濃，在大陸有生產布局出口美國，或因上一波中美貿易戰在東南亞分散布局的台商受到關稅嚴重衝擊。台企聯會長李政宏18日在國台辦主任與台商台企座談會上提出，將在國台辦支持和指導下，開展幾方面工作：比如加強政策引導，舉辦台企聯大講堂等，協助台商做出客觀正確判斷；即時了解與掌握台商台企狀況，針對性推出幫扶措施；幫助台資企業開拓市場，引導優質台企產品出口轉內銷等，他透露正與京東密切溝通探索該集團銷售模式等等。

面對台商面臨的關稅戰衝擊，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日在例行記者會上預告，18日大陸國台辦主任宋濤將在南京與台商台企會談，聽取建議與意見。

一位PCB業台商指出，客戶名單有亞馬遜、谷歌等美企，但因為現在產品還在美國豁免清單中，客戶得花錢遊說美國政府，且不知道豁免清單期限什麼時候能結束。他指出要在美國本土擴充PCB產能難度很大，目前同行也未見到美國擴充產能。但他也提及，如果關稅大棒落下，對於產業還是會有很大的影響。期間宋濤也跟該台商進行確認，PCB產業在美國短期仍具有不可替代性。對於聽到台商分享蘋果組裝廠在清明間停止休假，全力趕工的訊息，宋濤莞爾一笑。

李政宏出席且作為首位發言者表示，美國對中國進口商品徵收145%的總關稅，對出口貿易型的企業短期經營可說是致命的打擊，基本上阻斷這些企業與美國生意往來的可能。作為與全球產業深度融合的台資企業，特別是鴻海、廣達電、仁寶電為代表的電子產品，高端機械零組件出口，以中小型企業為代表的傢具、五金、紡織這些玩具等出口型的台資企業倍感壓力。但是短暫悲觀，「以長遠的眼光來看，我們還是有堅定的信心與國家一起打贏這場關稅戰，並且堅信仍將在大陸實現持續健康的發展。」

對於在陸生產發展的信心，李政宏表示來自於以下幾方面：一是美國制裁不能阻止中國大陸日益強大，美國2018年在關稅、科技等多方面對中國大陸進行圍堵，但近年來中國組成全球第一汽車出口國、全球最大的晶片生產國，同時宇樹科技機器人、DeepSeek人工智能相繼亮相，證明美國打壓無法阻止中國大陸發展;

二是像歐盟也醖釀反制，維護自身主權和發展利益，另外，中方從巴西大量購買大陸農產品，與俄羅斯、歐盟、東協等國家密切磋商，尋求美國替代。種種跡象表明美國這種倒行逆施不得人心，毫無國家信用肯定將失敗告終；三是大陸具備世界上最完整的產業結構鏈超大規模的市場，大陸有穩健的經濟戰略佈局和持續推動的動力；四是大陸支持台商台企發展持續出台的惠及廣大台商台企的政策。

台企聯會長李政宏（左一）18日在國台辦主任與台商台企座談會上提出，將在國台辦支持和指導下，協助台企開拓內需市場。記者黃雅慧／攝影
台企聯會長李政宏（左一）18日在國台辦主任與台商台企座談會上提出，將在國台辦支持和指導下，協助台企開拓內需市場。記者黃雅慧／攝影

台商 國台辦 關稅

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