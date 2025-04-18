大陸學者：由於美元武器化 大陸很可能減持美元儲備

美國總統川普回任後，對外發動競選期間就已喊出的關稅戰，而近期大陸學界積極探討以美元為基礎的「國際貨幣體系」弊病，學者強調，由於美元「武器化」以及地緣政治的考量，大陸等國未來很可能會減少對美國資產，尤其是以美元計價的外匯儲備，由於美國國際收支危機可能來臨，擁有超過3兆美元的淨外匯資產的大陸「必須未雨綢繆」。

曾任大陸央行貨幣政策委員會委員的知名學者、大陸社科院學部委員余永定，近日與大陸社科院研究人員楊博涵共同在大陸最早納入「SSCI」的英文經濟學術刊物「China & World Economy」（《中國與世界經濟》）發表論文，探討「後布雷頓森林體系」（Post-Bretton Woods System）與美元地位。

文章指出，在當今的「後布雷頓森林體系」中，美國的經濟繁榮在很大程度上仰賴其從全球各地借貸的能力。而由於美元「武器化」以及地緣政治的考量，大陸等國未來很可能會減少對美國資產，尤其是以美元計價的外匯儲備。曾在2006年前被外界擔憂卻未曾爆發的美國國際收支危機，未來很可能會悄然來臨。面對這一潛在風險，擁有超過3兆美元淨外匯資產的中國大陸「必須未雨綢繆」。

文章表示，早在2013年「金融時報」專欄作家沃爾夫（Martin Wolf）就曾指出，在衝突爆發時，美國可以輕易凍結大陸的外匯資產。儘管這意味著雙方都會遭受重大損失，但對於大陸而言，損失將更加慘重。文章以俄烏戰爭後美國僅在72小時內就凍結了俄羅斯央行3,000億美元外匯儲備一事強調，「事實證明，沃爾夫的警告並非危言聳聽」，並指出「這種金融武器化，亦即美元武器化，本質上是對國際金融規則的一種根本顛覆」。

而大陸官媒學習時報18日也刊出中國人民大學國際貨幣研究所副所長涂永紅的文章，提到美元體系不僅是美國獲得鑄幣稅和全球金融控制權的手段，也是美國千方百計維護的核心利益。為了緩解「特里芬難題」（Triffin dilemma），美國必將採取一系列措施，迫使各國進行國際貿易關係調整。

涂永紅表示，鑒於「美元獨大、力不配位」是造成當前國際貨幣體系脆弱性的根源，各國政府應該致力於降低對美元的依賴，在貿易投資及儲備中更多使用非美元國際貨幣。國際投資者應優化多元投資組合策略，不僅要降低對單一貨幣的依賴，還要綜合考慮黃金、其他商品和數位資產。

除了大陸學者的看法以外，港媒am730也在近日發表社論，建議港幣採用「金本位」。文章指出香港貨幣從1980年代一直實行聯繫匯率制度，港元透過與美元匯率掛鉤，實踐了穩定貨幣的效果。隨著中美角力白熱化，香港需要全面檢討聯繫匯率制度，並且研究將港幣實施「金本位」，讓全世界對港幣另眼相看。

社論強調，黃金現價雖然高企，但香港貨幣總量相比超級大國細，外匯儲備充足，而且「國家」（指大陸中央）黃金儲備量愈來愈多，資本主義自由經濟制度得到「基本法」保衛，港幣有條件成為全球流通金本位貨幣，在當下混亂的經濟轉型中突圍而出。社論建議港府宜低調行事，先自行研究一套完備的過渡方案，設立日後貨幣管理機制，並得到「國家」背書支持，港幣地位和功能將「無可替代」。