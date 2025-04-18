關稅戰聽取台企建言 宋濤：大陸始終是台商堅強後盾

大陸國台辦18日與台商台企舉辦座談，大陸國台辦主任宋濤在會上聽取七位台商代表發言，並表示，「我們有足夠的智慧和能力應對並戰勝各種挑戰，大陸經濟的巨輪也將不懼風雨破浪前行，大陸始終是台商的堅強後盾。」並稱大陸方面有信心，而這信心來自於龐大市場與全產業鏈優勢。

宋濤說，最近一段時間國際經濟環境出現新的波動，美國貿然對全世界發起關稅戰，尤其是對中的關稅最高已經達到245%，真是可謂瘋狂了。其本質上就是企圖用強權政治改變市場規律。

宋濤表示，聽了各位台商發言，「面對這樣的外部環境，大家有壓力有擔憂，這都很正常。同時我也從大家發言中感受到，大家也有堅定的信心戰勝這些困難。」

而宋濤也指出，大陸有信心。大陸經濟發展從來都是在風浪中前進的。他說川普在第一任期發動貿易戰、科技戰倒逼大陸在很多關鍵領域和卡脖子的基礎上，取得突破性的進步。在三年新冠疫情的衝擊，大陸成為了全球經濟唯一正增長的主要經濟體。這些經濟證明大陸經濟一直都是在風浪中成長，每一次重大考驗和挑戰都成為轉型升級突破瓶頸的契機。

宋濤進一步說，所以今天美國發動關稅戰改變不了經濟基礎優勢多、韌性強、潛能大和長期下來的機會趨勢，對此我們要有充分的信心，當然信心也不是口頭上說說，信心來自於大陸超大市場規模，14億多人口的消費升級浪潮，區域協調發展的巨大空間，鄉村振興示範的潛在需求，最龐大的中等收入群體等，構成了全球獨一無二的內需市場。台商要拓展內需市場，就完全可以有效的消化外部的衝擊