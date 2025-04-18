俄羅斯能源部長訪大陸 俄媒：討論擴大能源對陸出口

俄羅斯能源部長齊維廖夫近日訪問大陸，據報並已與大陸國家能源局局長王宏志舉行了會談，核心議題是擴大俄羅斯能源資源對大陸出口的前景。

俄羅斯衛星通訊社18日援引俄羅斯能源部的消息指出，齊維廖夫跟王宏志的會談裡，雙方討論了在燃料能源綜合體各領域的能源合作。會議的核心議題是擴大俄羅斯能源資源對大陸出口的前景。雙方還就共同推進液化天然氣項目的可行性進行了研究。此外，俄中雙方在天然氣供應方面所取得的成果也得到了肯定。

俄羅斯能源部進一步表示，會談中還涉及煤炭領域的合作，特別是為對大陸煤炭產品出口創造有利條件。

據大陸海關總署數據，2024年全年，大陸從俄羅斯進口了1.0847億噸石油，總值624.25億美元。2024年俄羅斯對大陸液化天然氣出口增長3.29%，達830萬噸。2025年前兩月，俄羅斯向大陸出口了價值5.7079億美元的92.296萬噸液化天然氣，同比下降22.4%。同期俄羅斯向大陸出口了1,547萬噸石油，同比減少12.6%。

中共駐俄羅斯大使張漢暉日前在歐亞石油天然氣論壇上表示，從俄羅斯經哈薩克斯坦向中國大陸輸送天然氣無法實現，因為連接這兩個亞洲國家的天然氣管道已經處於滿負荷狀態。他說，通過哈薩克斯坦是不可行的，因為那裡只有一條已經超載了的天然氣管道。這條管道將土庫曼的天然氣輸送至中國。我們在塔里木盆地、甘肅省和山西省也在開採天然氣，也是沿著這條路線輸送到東部地區。若為了沿這條路線輸送俄羅斯天然氣，就得再修一條新的天然氣管道。「這有點遠，大家正在研究，但總的來說，這是不現實的。我告訴過俄方夥伴，這不現實」。

針對規劃中的俄羅斯至大陸「西伯利亞力量-2」天然氣管道，張漢暉表示路線還未確定，有可能會通過蒙古國。他說，天然氣管道第二條線路正在探討當中，已經達成了一致，就是說項目會落地。關鍵是走哪條線。「其中一條路線方案是修建一條通過蒙古國的天然氣管道，第二條則不需要過境蒙古」。

俄羅斯報近日也援引了俄羅斯副外長安德烈·魯堅科說法稱，「中國需要多少石油，俄羅斯就供應多少」。

根據大陸海關總署發布的統計，2024年大陸與俄國貿易額再創新高，達到2,448.195億美元，其中俄國出口到大陸的商品，以能源為主。雙方貿易額有95%以上以本幣結算。

美國總統川普先前威脅，美國可能對俄羅斯石油買家徵收「二級關稅」，對此大陸外交部發言人郭嘉昆表示，大陸在烏克蘭危機問題上的立場是一貫的、明確的，我們始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。「中俄的合作既不針對第三方，也不受第三方因素的影響」。