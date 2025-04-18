港特首召開港區人大協政座談 討論應對美國關稅

據報導，香港行政長官李家超昨天少有地召開港區全國人大代表及政協委員專題座談會，討論如何應對美國發起的關稅貿易戰。

根據星島日報今天的報導，座談會約為1個小時，由李家超主持。

報導引述與會者說，李家超在會上發言，表示港府在七方面應對風險，並指在「港人治港」下大家都是「港人」，各人都要做好自身的工作、要團結，更要做出最亮麗的成績。

據轉述，李家超提出的七招應對方案，包括繼續進一步加快融入中國發展大局；加強國際交往合作，擴大香港經貿朋友圈，與更多國家及經濟體簽定自由貿易協定；加快產業升級轉型，展開高增值、創新的經濟模式，強化數字貿易。

此外，港府會加大發展科技創新，吸引高端人才，引進更多重點企業，強化香港的競爭力；大力推動國際金融合作，鞏固國際金融中心地位；把握多國需分散地區風險的大趨勢，吸引更多資金進駐香港，香港在資產避險方面有無可取代的優勢；繼續為業界提供支援，協助企業應對挑戰。

報導表示，李家超在會上也聆聽了意見，以便更好地應對美國關稅戰帶來的衝擊。

據報導，人大代表陳仲尼發言時提到，美國川普政府計畫讓當地上市的中概股除牌，香港作為中國的國際金融中心，必須盡快研究提供政策支援，讓有可能除牌的中概股轉到香港市場。

他引述投行估算，目前有27家中概股符合回流香港上市，市值為1840億美元。

一般而言，港區人大代表和政協委員在港比較低調，尤其是香港主權移交之前，他們只是按時到北京開會，期間才會成為港媒採訪的焦點。至於港府或特首與他們的互動，過去並不多。