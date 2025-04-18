大陸與柬埔寨關係升級 環時：加速推進周邊共同體建設

大陸國家主席習近平17日與柬埔寨首相洪馬內確認雙邊關係升級為「新時代全天候中柬命運共同體」，央視解釋，「加強協調配合，共迎風險挑戰」，是攜手構建新時代全天候中柬命運共同體的「應有之義」。環球時報則強調，大陸與周邊國家的命運共同體建設「正加速推進」。

根據央視新聞，這次與柬埔寨參議院議長洪森、柬埔寨首相洪馬內兩位柬埔寨領導人面對面交流時，習近平強調，「中柬兩國是友好鄰邦，更是鐵杆朋友」、「中柬鐵杆友誼擁有深厚歷史積澱、牢固政治基礎、強大內生動力」。17日下午，習近平在同洪馬內會談時，一致同意攜手構建「新時代全天候中柬命運共同體」。會談後，雙方發表《關於構建新時代全天候中柬命運共同體、落實三大全球倡議的聯合聲明》。

此前於2016年10月習近平上一次訪柬期間，雙方一致決定中柬繼續做「高度互信的好朋友、肝膽相照的好夥伴、休戚相關的命運共同體」。2019年，柬埔寨成為首個同大陸簽署構建命運共同體行動計畫的國家。2023年，雙方簽署新版中柬命運共同體行動計畫，並提出「高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體」。

而這次習近平訪問柬埔寨的前站為越南、馬來西亞。大陸與越南發表的聯合聲明，並沒有升級雙方的關係，而是持續深化、加快構建既有的關係，包含「全面戰略合作夥伴關係」、「具有戰略意義的中越命運共同體」；大陸與馬來西亞的聯合聲明，則將雙邊關係由「中馬命運共同體」，升級為「高水平戰略性中馬命運共同體」。

在習近平出訪前夕，人民日報指出，目前大陸已同周邊17國達成構建命運共同體共識，同周邊25國簽署共建「一帶一路」合作協定，成為18國的最大交易夥伴。大陸外長王毅也提到，已在中南半島和中亞地區形成命運共同體「兩大集群」。

4月8日至9日，中共高規格在北京舉行「中央周邊工作會議」。北京青年報旗下政知見指出，大陸周邊國家共有29國，包含：俄羅斯、中亞5國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克），東北亞4國（日本、韓國、北韓、蒙古），南亞8國（印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉、尼泊爾、阿富汗、不丹、馬爾地夫），東南亞11國（新加坡、馬來西亞、印尼、越南、泰國、汶萊、柬埔寨、寮國、菲律賓、緬甸、東帝汶）。

環球時報18日的社評談論「中柬友誼」，文章並強調習近平此次東南亞之行體現大陸政府對周邊工作的高度重視。從政治維度看，無論是加快構建「具有戰略意義的中越命運共同體」，還是構建「高水平戰略性中馬命運共同體」和「新時代全天候中柬命運共同體」，大陸與三國的互信更加牢固，加上經濟與文化合作，大陸與周邊國家的命運共同體建設「正加速推進」。

而在柬埔寨之前，大陸與非洲聯盟已經於2024年9月建立「新時代全天候中非命運共同體」，成為，當時共有53個非洲國家的國家元首、政府首腦、代表團團長和非盟委員會主席，前往出席在大陸舉行的中非合作論壇北京峰會。