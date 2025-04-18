關稅戰升級背景下 港媒：淘寶APP在美國下載排名上升到第5位

《南華早報》引述行動應用數據分析公司Sensor Tower的數據報導稱，在關稅戰不斷升級的背景下，中國最大的電子商務平台淘寶在美國迅速走紅，它在美國應用商店免費應用中的排名已上升至第5位。

俄羅斯衛星通訊社引述南華早報的報導稱，「該應用程式週四在美國應用商店免費應用程式中升至第5位，而周日僅排名第47位。」

報導稱，另據Google Play應用程式商店的排名，淘寶周四在美國最受歡迎的購物應用程式中排名第3，而十天前它還排在第144 位。

《南華早報》提到，在過去的30 天裡，淘寶應用程式在全球的下載量達到了200 萬次。

俄新社報導稱，正如《南華早報》所寫的那樣，淘寶之所以越來越受歡迎，是因為美國消費者對中國購物應用程式的興趣與日俱增。 《南華早報》指出，這得益於社群網路TikTok上瘋傳的影片浪潮，這些影片展示了中國製造的廉價山寨高檔商品。