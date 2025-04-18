寧德江西鋰礦基地復工

一段時間以來處於低迷的鋰礦業近期可能迎來轉折，江西奉新縣梘下窩礦區，同時是寧德時代重要的鋰礦資源基地4月正在逐漸復工，此外多家鋰業也正逐步復工。

業內人士表示，現在復產是為下半年漲價鋪路。儘管電池級碳酸鋰價格一度徘徊在每噸人民幣12萬至15萬元，但行業普遍預判2025年下半年供需關係將逆轉。

經濟觀察報報導，一名在江西當地的鋰電池企業董事長表示，與該礦區配套的冶煉廠之一是龍蟠時代，而龍蟠時代已於2024年第4季復工，並通過外購鋰礦維持生產。

此外，海南礦業宣布其位於馬里的布榖尼鋰礦完成試車，計劃2025年內投產；贛鋒鋰業非洲馬里項目一期產能釋放、天華新能競得宜春高品位鋰礦採礦權等。

一家頭部鋰企生產負責人表示，庫存見底、澳礦減產、下游需求在增長，現在重啟產能，才能在價格反彈時抓住窗口期。瑞銀報告指出，全球30%-40%鋰礦產能處於虧損，行業出清加速，2025年價格中樞或回升至每噸人民幣8萬元。