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人民幣跨境支付 東南亞進擊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
乘著大陸國家主席習近平訪問東南亞地區期間，人行釋出訊息稱，跨境人民幣在柬埔寨、馬來西亞的使用金額年增一倍與29%，顯示大陸與東南亞間的跨境支付持續增長。(美聯社)
乘著大陸國家主席習近平訪問東南亞地區期間，人行釋出訊息稱，跨境人民幣在柬埔寨、馬來西亞的使用金額年增一倍與29%，顯示大陸與東南亞間的跨境支付持續增長。(美聯社)

乘著大陸國家主席習近平訪問東南亞地區期間，人行釋出訊息稱，跨境人民幣在柬埔寨、馬來西亞的使用金額年增一倍與29%，顯示大陸與東南亞間的跨境支付持續增長。而中越近日也達成跨境二維碼支付互聯互通。分析認為，今年人民幣跨境收付金額增速可期，跨境支付將迎來百兆級別市場。

習近平14日至18日對越南、馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問，外界認為在中美貿易戰硝煙味正濃時，習近平此行有穩定東南亞盟友意涵在。此行也推進中方與前述三國相關合作，伴隨關稅戰不確定性導致美元資產在全球產生信用危機，其中人民幣跨境業務成為焦點之一，顯示大陸方面持續推進人民幣國際化進程。

伴隨習近平到訪東南亞地區，在貨幣支付合作上也往前推進，人行與越南國家銀行指導下，銀聯國際與越南國家支付公司（NAPAS）、中國工商銀行、越南外貿銀行在河內聯合宣布簽署合作協議，約定共同推進中越兩國跨境二維碼支付互聯互通。而中越二維碼跨境互聯互通合作由兩國央行牽頭制定頂層合作框架並負責指導實施，銀聯與越方機構具體落實。

央廣網報導，2024年大陸境內和馬來西亞跨境人民幣業務收付金額超過人民幣3,000億元，在全部東協國家中排名第二位，其中貨物貿易跨境人民幣收付金額超過人民幣1,000億元，年增16%，占同期中馬貨物貿易本外幣跨境收付的比重為24%。今年第1季中馬跨境人民幣業務收付金額為人民幣1,020億元，年增27%。

在對柬埔寨方面，2024年大陸境內與柬埔寨跨境人民幣業務收付金額約人民幣200億元，其中貨物貿易跨境人民幣收付金額人民幣40億元，年增32%，佔同期中柬貨物貿易本外幣跨境收付的比重為9%。

今年第1季中柬跨境人民幣業務收付金額為人民幣50億元，年增45%，其中貨物貿易跨境人民幣收付金額年增23%。

財聯社報導，華西證券劉澤晶表示，隨著全球跨境支付市場的穩健增長，跨境支付領域將迎來更多利好消息；今年跨境收付金額增速可期，跨境支付將迎來百兆級別市場。

大陸央行最新數據顯示，2024年人民幣跨境支付系統（CIPS）處理業務821.6萬筆，金額人民幣175.4兆元，年增42.60%。截至2025年3月末，CIPS共有170家直接參與者，1497家間接參與者，業務覆蓋全球186個國家和地區。

人民幣 習近平 馬來西亞

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