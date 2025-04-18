AI六小龍 智譜拚2025年IPO

獲得阿里巴巴集團和騰訊投資的AI六小龍之一的智譜公司，已向北京證監局遞交IPO輔導備案資料，根據時間安排，智譜計畫在今年8月到10月完成IPO輔導。若一切順利，智譜今年內將邁出IPO申報的第一步。

華爾街見聞報導，儘管智譜並未在輔導資料中披露上市類股，但以目前AI大模型企業普遍未盈利的行業情況來看，智譜此番申報類股有很大機率，指向對未盈利企業具有更強包容度的上海科創板。

市場人士預計，智譜領先於其他「AI六小龍」快速啟動IPO，除了基礎的融資需求，或許還和來自外部股東的退出壓力。

智譜的股東包括騰訊、阿里巴巴、啟明創投、君聯資本、北京市人工智慧產業投資基金、紅杉、美團、珠海華發集團等境內數十家知名的投資機構。

目前智譜主要基於GLM架構的大模型研發，代表產品包括ChatGLM（中英雙語對話模型）、CogView（文生圖模型）等。

彭博報導，成立六年的智譜，是少數幾家有能力與OpenAI展開競爭的大陸公司之一。

自大陸AI新創公司深度求索DeepSeek高性價比的AI模型橫空出世以來，包括智譜、月之暗面、MiniMax等競爭對手紛推出低成本的AI服務，爭取在蓬勃發展的人工智慧領域占據一席之地，並設定行業未來發展標準。理論上能幫助用戶執行任務的AI智能體（AI代理），已成為該領域最熱門方向之一。

今年3月，智譜剛完成由地方政府背景企業領投的人民幣10億元融資。在此之前，智譜今年1月被美國商務部列入貿易限制的黑名單，這可能影響獲得關鍵技術。