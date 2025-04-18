關稅戰衝擊…Temu及SHEIN削減廣告 調高在美售價

美國總統川普宣布對多個國家加徵「對等關稅」，並取消來自大陸、香港小額包裹進口免稅規定。對此，大陸電商拼多多海外跨境電商平台Temu和快時尚品牌SHEIN（希音）近日宣布，為因應成本上升，不得上調美國市場的商品定價。同時有機構注意到，Temu和SHEIN近來大幅削減美國的線上廣告支出。

路透報導，Temu和SHEIN近日向消費者發出幾乎相同的信件表示，由於因應營運開支上揚，以及近期全球貿易與關稅規定的轉變，將於本月廿五日起調高美國客戶支付的產品價格，並鼓勵顧客「現在就以今日價格購買」。

Temu和SHEIN等大陸電商主打平價商品，從玩具到智慧型手機應有盡有，近年這些業者在美迅速發展，部分原因是因「最低限度」豁免政策，該規定允許售價低於八百美元的小額包裹得以免稅入境美國，使電商公司保持低價。

然而，此一商業模式如今面臨挑戰，川普月初宣布，將對從大陸運往美國的小包裹徵收貨值百分之一百廿的關稅，且自五月二日起實施。港媒分析，此舉恐嚴重衝擊Temu及SHEIN成本。

此外，美媒華爾街見聞提到，在關稅衝擊下，Temu和SHEIN大幅削減在美國廣告支出。市場情報機構Sensor Tower數據顯示，Temu近兩周已將其在社群平台的廣告支出平均削減三成。