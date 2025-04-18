首屆自貿論壇 海口將舉辦

「打造對外開放重要門戶—作為國家戰略的海南自由貿易港」研討會日前在海口舉辦。會上公布，首屆世界自由貿易論壇將於今年10月10日在海口舉辦，聚焦全球自由貿易與經濟一體化。

中新社報導，該論壇由中國（海南）改革發展研究院和世界自由區組織共同主辦，通過匯聚關鍵利益相關方如政策制定者、企業領袖和智庫專家，討論、推動自由貿易並強化全球經濟合作。

首屆世界自由貿易論壇覆蓋發達經濟體與新興市場。論壇將以「促進自由貿易與經濟開放」、「強化全球商業與投資網路」、「推動可持續貿易與創新」、「加強政策倡導與貿易便利化」、「促進新興市場與貿易包容性」、「打造自由貿易知識與研究樞紐」、「推動危機應對與貿易韌性」為重要目標，成為倡導自由貿易與經濟一體化的重要平台。

中國（海南）改革發展研究院院長遲福林表示，自由貿易亟需各方協同努力以保持開放和經濟一體化。