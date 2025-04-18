快訊

英國最高法院裁決跨女「不是女性」 J.K.羅琳抽雪茄、舉杯高調慶祝

罷免雙吳連署疑涉偽造文書 北檢聲押禁見黃呂錦茹4人

影／國民黨4幹部涉造假連署清晨聲押 朱立倫喊話群眾：羈押庭再聲援

首屆自貿論壇 海口將舉辦

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「打造對外開放重要門戶—作為國家戰略的海南自由貿易港」研討會日前在海口舉辦。會上公布，首屆世界自由貿易論壇將於今年10月10日在海口舉辦，聚焦全球自由貿易與經濟一體化。

中新社報導，該論壇由中國（海南）改革發展研究院和世界自由區組織共同主辦，通過匯聚關鍵利益相關方如政策制定者、企業領袖和智庫專家，討論、推動自由貿易並強化全球經濟合作。

首屆世界自由貿易論壇覆蓋發達經濟體與新興市場。論壇將以「促進自由貿易與經濟開放」、「強化全球商業與投資網路」、「推動可持續貿易與創新」、「加強政策倡導與貿易便利化」、「促進新興市場與貿易包容性」、「打造自由貿易知識與研究樞紐」、「推動危機應對與貿易韌性」為重要目標，成為倡導自由貿易與經濟一體化的重要平台。

中國（海南）改革發展研究院院長遲福林表示，自由貿易亟需各方協同努力以保持開放和經濟一體化。

新興市場 自由貿易

延伸閱讀

白葡萄酒喝起來都一樣？ 專家曝初學者應試的「4種方向」

身心舒暢的快感 專家告訴你為何排便讓你如釋重負與幸福感

腸活專家推薦喝一款「神奇飲料」：增加腸道好菌還能抗憂鬱

車內常見1物竟藏毒！專家警告：夏天特別危險「罹癌風險增」

相關新聞

陸平價電商 調漲美國售價…同步大砍線上廣告

受到中美關稅戰及美國取消來自大陸、香港小額包裹進口免稅規定衝擊，大陸電商拼多多的海外跨境電商平台Temu和快時尚品牌SH...

在美中概股 掀回港上市潮

受中美貿易戰局勢不穩影響，已在美國上市的中概股可能被迫下市，導致近期許多預計在美上市的中概股正考慮轉赴香港上市，陸媒稱各...

人民幣跨境支付 東南亞進擊

乘著大陸國家主席習近平訪問東南亞地區期間，人行釋出訊息稱，跨境人民幣在柬埔寨、馬來西亞的使用金額年增一倍與29%，顯示大...

海南封關 南繁矽谷盼成全球合作基地

海南省內含大陸全國最大國家級育種基地「南繁矽谷」，而該地除了服務大陸國內農業科研外，未來海南封關運作後，也可成為與東南亞...

減少勞力 海南AI投入農傳產

在AI浪潮下，且作為海南自貿港的前沿，海南各級產業思索如何將新科技應用到自身生產與製造當中。海南三亞亞龍灣玫瑰谷正推展A...

三亞博後村 開民宿引外資

隨著海南自貿港封關在即，海南省全員準備中，以引進他省市資金經營民宿提振村經濟的海南三亞市博後村黨總支書記、村委會主任蘇少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。