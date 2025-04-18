海南消博會 聚焦健康美

第五屆中國國際消費品博覽會（簡稱「消博會」）正在海南舉辦，今年的主題圍繞在「美與健康」，這也是大陸消費的新趨勢。

中新社報導，美與健康已成為重要的消費驅動力，戶外活動大幅增長，療癒、美容、食品健康和綠色生活經濟的發展，為中國消費帶來許多新契機。

華熙生物科技股份有限公司再生醫學研發中心總經理丁可觀察到，如今中國消費者愈來愈關注科學護膚，這使得企業更注重將科技轉化為商品，從而建立消費者對品牌「科技含量」的信任。

全球免稅業研究機構「穆迪達維特報告」中國首席代表張軼梅分析免稅品消費趨勢時指，過去美妝是免稅店銷售產品最主要的部分，消費者更偏重美白、保溼等功效，現在則向全方位發展，更關注外在美、身心美以及環境與社會的全方位需求。

同時健康和食品產業也在改變。時尚傳媒集團副總裁韓德成指出，目前保健品消費人群主要集中在25歲到40歲之間，占比近4成。

本屆消博會以「共享開放機遇，共創美好生活」為主題，展期至今日。