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減少勞力 海南AI投入農傳產

聯合報／ 特派記者黃雅慧／海南報導
涵蓋農業、工業生產與旅遊服務產業的海南亞龍灣玫瑰谷未來考慮引進除草機器人，讓村民做人工能做的事。圖為遊客在玫瑰谷花田拍照畫面。特派記者黃雅慧／攝影
涵蓋農業、工業生產與旅遊服務產業的海南亞龍灣玫瑰谷未來考慮引進除草機器人，讓村民做人工能做的事。圖為遊客在玫瑰谷花田拍照畫面。特派記者黃雅慧／攝影

在AI浪潮下，且作為海南自貿港的前沿，海南各級產業思索如何將新科技應用到自身生產與製造當中。海南三亞亞龍灣玫瑰谷正推展AI技術輔助生產，同時推動智慧景區；海南奧斯卡糧油則在工廠生產管理運營系統裡融入AI。

涵蓋農業、工業生產與旅遊服務產業的海南亞龍灣玫瑰谷，以在鹽鹼地種植玫瑰花聞名，同時也利用生產的玫瑰花來製造護手霜、香水等日化用品，海南玫瑰谷產業發展有限公司常務副總經理王碩表示，一產農業本身是虧損的，所以用三產的收入反哺農業投入、然後用二產銷售提升價值。

面對AI科技發展，王碩稱，目前AI技術正在銜接玫瑰園裡的自動噴灌系統，地裡面的玫瑰都是用以色列農業噴灌系統，能通過手機來自動操作。未來將購買或研發改進除草的機器人，因為「園裡草長得比玫瑰快，令人頭痛」。機器人能降低人工成本。此外，公司正規畫智慧景區，會利用AI相關技術在電子宣傳、影片等領域。

而引進機器人意味減少附近村民勞動機會，王碩表示會有所取捨，在需要人工的分揀花茶、包裝、修剪花枝等工作，會將300位勞動力運用到能做的事情上，提供村民好的養老環境。接下來會讓黎族老鄉在田地裡面唱歌跳舞跟遊客互動， 讓勞動成為開心的事，而不是求生的必要。

糧油加工企業海南澳斯卡國際糧油也正在推動AI進入生產系統，公司副總經理曹又華表示，目前管理運營系統裡面有相當多環節，已經融入了AI跟算力。現在人力較少，是因為程序已經提前設定，比如某個工藝環節，會提前將最優異的產品的指標參數融入到管理系統。此外，當產品參數有異常波動，AI系統會自動提醒哪方面需要注意與調整。未來也考慮引進機器人在某個環節協助生產。

工業自動化是很多要素促成，曹又華稱，一是內生驅動上，在自貿港最開放的前沿，公司想打造管理現代化水平較高的工廠；二是雖然前期投入多，但會讓企業在未來的管理會非常高效；三是盡量減少這種傳統人力或者人才掣肘。因為海南目前同行業少，所以想從市場去空降或去吸收人才有挑戰，海南學校雖然增加中但仍相對少，且AI對於傳統工廠而言確實能帶來賦能。

三亞 人力

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