減少勞力 海南AI投入農傳產

在AI浪潮下，且作為海南自貿港的前沿，海南各級產業思索如何將新科技應用到自身生產與製造當中。海南三亞亞龍灣玫瑰谷正推展AI技術輔助生產，同時推動智慧景區；海南奧斯卡糧油則在工廠生產管理運營系統裡融入AI。

涵蓋農業、工業生產與旅遊服務產業的海南亞龍灣玫瑰谷，以在鹽鹼地種植玫瑰花聞名，同時也利用生產的玫瑰花來製造護手霜、香水等日化用品，海南玫瑰谷產業發展有限公司常務副總經理王碩表示，一產農業本身是虧損的，所以用三產的收入反哺農業投入、然後用二產銷售提升價值。

面對AI科技發展，王碩稱，目前AI技術正在銜接玫瑰園裡的自動噴灌系統，地裡面的玫瑰都是用以色列農業噴灌系統，能通過手機來自動操作。未來將購買或研發改進除草的機器人，因為「園裡草長得比玫瑰快，令人頭痛」。機器人能降低人工成本。此外，公司正規畫智慧景區，會利用AI相關技術在電子宣傳、影片等領域。

而引進機器人意味減少附近村民勞動機會，王碩表示會有所取捨，在需要人工的分揀花茶、包裝、修剪花枝等工作，會將300位勞動力運用到能做的事情上，提供村民好的養老環境。接下來會讓黎族老鄉在田地裡面唱歌跳舞跟遊客互動， 讓勞動成為開心的事，而不是求生的必要。

糧油加工企業海南澳斯卡國際糧油也正在推動AI進入生產系統，公司副總經理曹又華表示，目前管理運營系統裡面有相當多環節，已經融入了AI跟算力。現在人力較少，是因為程序已經提前設定，比如某個工藝環節，會提前將最優異的產品的指標參數融入到管理系統。此外，當產品參數有異常波動，AI系統會自動提醒哪方面需要注意與調整。未來也考慮引進機器人在某個環節協助生產。

工業自動化是很多要素促成，曹又華稱，一是內生驅動上，在自貿港最開放的前沿，公司想打造管理現代化水平較高的工廠；二是雖然前期投入多，但會讓企業在未來的管理會非常高效；三是盡量減少這種傳統人力或者人才掣肘。因為海南目前同行業少，所以想從市場去空降或去吸收人才有挑戰，海南學校雖然增加中但仍相對少，且AI對於傳統工廠而言確實能帶來賦能。