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何立峰見黃仁勳：中國市場始終是外企沃土

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院副總理何立峰在北京人民大會堂會見美國輝達公司執行長黃仁勳。（新華社）
大陸國務院副總理何立峰在北京人民大會堂會見美國輝達公司執行長黃仁勳。（新華社）

輝達執行黃仁勳17日赴京，這也是他時隔三個月再到北京，除了與中國貿促會會長任鴻斌會談外，大陸國務院副總理何立峰17日晚在人民大會堂也會見黃仁勳，何立峰表示，中國市場投資和消費潛力巨大，產業轉型升級加快推進，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，始終是外資企業投資和貿易的沃土。

新華社報導，何立峰表示，歡迎包括輝達公司在內的更多美資企業深耕中國市場，在中國盡展產業優勢和能力，進而在全球競爭中贏得先機。

根據新華社通稿內容，黃仁勳表示，看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場，為推動美中經貿合作發揮積極作用。

黃仁勳在稍早與任鴻斌的會談中指出，「中國是輝達非常重要的市場，希望將繼續與中國合作。」

針對美國政府決定對輝達對華出口的H20晶片實施管制，黃仁勳表示，美國政府加強晶片出口管制已對輝達業務產生重大影響。

據英國《金融時報》報導，黃仁勳17日訪問北京並會見了生成式人工智能初創公司DeepSeek的創始人梁文鋒，討論如何為中國設計下一代晶片，以滿足客戶需求以及中美雙方的監管要求。不過該訊息未獲得證實。

此外，本次北京行，黃仁勳脫下了在台灣公開場合現身慣常穿的皮衣，而換上正式西裝也引發熱議。黃仁勳在半導體行業敏感時刻訪中，被視為穩定大陸市場，進而緩解中美科技緊張局勢。

大陸國務院副總理何立峰17日晚在人民大會堂會見黃仁勳，並稱中國是外企投資和貿易沃土。圖為何立峰先前與外國政要會晤。（路透）
大陸國務院副總理何立峰17日晚在人民大會堂會見黃仁勳，並稱中國是外企投資和貿易沃土。圖為何立峰先前與外國政要會晤。（路透）

中國市場 北京 美國

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