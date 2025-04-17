何立峰見黃仁勳：中國市場始終是外企沃土

輝達執行黃仁勳17日赴京，這也是他時隔三個月再到北京，除了與中國貿促會會長任鴻斌會談外，大陸國務院副總理何立峰17日晚在人民大會堂也會見黃仁勳，何立峰表示，中國市場投資和消費潛力巨大，產業轉型升級加快推進，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，始終是外資企業投資和貿易的沃土。

新華社報導，何立峰表示，歡迎包括輝達公司在內的更多美資企業深耕中國市場，在中國盡展產業優勢和能力，進而在全球競爭中贏得先機。

根據新華社通稿內容，黃仁勳表示，看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場，為推動美中經貿合作發揮積極作用。

黃仁勳在稍早與任鴻斌的會談中指出，「中國是輝達非常重要的市場，希望將繼續與中國合作。」

針對美國政府決定對輝達對華出口的H20晶片實施管制，黃仁勳表示，美國政府加強晶片出口管制已對輝達業務產生重大影響。

據英國《金融時報》報導，黃仁勳17日訪問北京並會見了生成式人工智能初創公司DeepSeek的創始人梁文鋒，討論如何為中國設計下一代晶片，以滿足客戶需求以及中美雙方的監管要求。不過該訊息未獲得證實。