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電動車事故釀死傷 陸要求車企禁止以自動駕駛宣傳
中國一輛小米SU7電動車日前在高速路段發生事故釀3死，引起社會震驚，並對於智慧駕駛系統的安全產生疑慮。據報導，近期中國工信部邀集汽車製造商代表開會，要求禁止在廣告中使用「智慧駕駛」和「自動駕駛」宣傳輔助駕駛系統。
路透社報導，中國工信部是在16日舉行的會議中提出了多項針對電動車宣傳的相關要求。
報導引述會議資料與一名與會人員證實，中國禁止汽車製造商在宣傳駕駛輔助功能時使用「智慧駕駛」和「自動駕駛」等字眼，並將加強對這類技術升級的審查。
根據這份會議紀錄，更新後的規定將不再允許汽車製造商在未經批准的情況下，透過遠端軟體對已交付給客戶的車輛進行測試和更新駕駛輔助系統（ADAS）。汽車製造商必須進行足夠的測試以驗證系統可靠性，並在推出之前獲得監管部門的批准。
報導指出，華為是出席會議的企業之一。
中國多家媒體今天均報導了這場會議的相關內容，提及工信部與市場監管總局共同發布了「關於進一步加強智慧網聯汽車產品准入、召回及軟體線上升級管理的通知」。
報導中雖有提到要求汽車製造商要充分進行駕駛輔助測試驗證，確認系統功能和安全回應措施，不得進行誇大和虛假宣傳，嚴格履行告知義務，擔負生產一致性和品質安全的責任，但未提到禁止使用「智慧駕駛」和「自動駕駛」宣傳輔助駕駛系統的相關內容。
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