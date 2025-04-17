快訊

親赴北檢管制區聲援 蔣萬安喊話「推動倒閣」：今晚個人行為我承擔

NHK未來招牌！人氣主播傳不倫戀 日媒曝已婚男拋棄孕妻和她同居

「就是要待北檢前」集結數百人超火爆 國民黨發言人楊智伃被舉牌警告

聽新聞
0:00 / 0:00

電動車事故釀死傷 陸要求車企禁止以自動駕駛宣傳

中央社／ 台北17日電
小米SU7傳在高速公路上自撞護欄後爆燃釀3死，圖為涉事車輛。（取材自微博）
小米SU7傳在高速公路上自撞護欄後爆燃釀3死，圖為涉事車輛。（取材自微博）

中國一輛小米SU7電動車日前在高速路段發生事故釀3死，引起社會震驚，並對於智慧駕駛系統的安全產生疑慮。據報導，近期中國工信部邀集汽車製造商代表開會，要求禁止在廣告中使用「智慧駕駛」和「自動駕駛」宣傳輔助駕駛系統。

路透社報導，中國工信部是在16日舉行的會議中提出了多項針對電動車宣傳的相關要求。

報導引述會議資料與一名與會人員證實，中國禁止汽車製造商在宣傳駕駛輔助功能時使用「智慧駕駛」和「自動駕駛」等字眼，並將加強對這類技術升級的審查。

根據這份會議紀錄，更新後的規定將不再允許汽車製造商在未經批准的情況下，透過遠端軟體對已交付給客戶的車輛進行測試和更新駕駛輔助系統（ADAS）。汽車製造商必須進行足夠的測試以驗證系統可靠性，並在推出之前獲得監管部門的批准。

報導指出，華為是出席會議的企業之一。

中國多家媒體今天均報導了這場會議的相關內容，提及工信部與市場監管總局共同發布了「關於進一步加強智慧網聯汽車產品准入、召回及軟體線上升級管理的通知」。

報導中雖有提到要求汽車製造商要充分進行駕駛輔助測試驗證，確認系統功能和安全回應措施，不得進行誇大和虛假宣傳，嚴格履行告知義務，擔負生產一致性和品質安全的責任，但未提到禁止使用「智慧駕駛」和「自動駕駛」宣傳輔助駕駛系統的相關內容。

廣告 輔助駕駛 電動

延伸閱讀

疑電瓶釀災 高雄半夜電動車起火火勢猛烈...毀8機車1轎車

美對陸關稅最高245% 注射器、電動車等面臨超高課稅

特斯拉美國製造 零件卡關

超跑及電動車製造商鬆一口氣 歐盟移除碳纖維禁令

相關新聞

今天沒穿皮衣！黃仁勳隔3個月訪陸 稱希望繼續與中國合作

就在美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）的H20晶片遭限制向大陸出口之際，輝達執行長黃仁勳17日突現身北京訪問。據大陸官媒央...

未受關稅戰影響？ 大陸3月非在校青年失業率降至16.5%

美中關稅戰下，大陸國家統計局17日公布2025年3月的分年齡組失業率統計數據。數據顯示，3月大陸全國城鎮不包含在校生的1...

關稅正開始發酵！機構稱陸2025年手機市場面對更大壓力

市場調查機構Counterpoint Research在16日發布文章指出，2025年第1季全球智慧手機出貨量年增3%，...

電動車事故釀死傷 陸要求車企禁止以自動駕駛宣傳

中國一輛小米SU7電動車日前在高速路段發生事故釀3死，引起社會震驚，並對於智慧駕駛系統的安全產生疑慮。據報導，近期中國工...

時隔3個月 黃仁勳在晶片禁令之際抵達北京訪問

大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」今（17）日下午於微博發文指出，應中國貿促會邀請，輝達（陸稱英偉達）執行長黃仁勳抵達北...

H20才剛被管制！黃仁勳應大陸貿促會邀請 時隔3個月再訪北京

彭博資訊引述央視玉淵譚天微博發文報導，輝達執行長黃仁勳應中國貿促會邀請，17日走訪北京。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。