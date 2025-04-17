未受關稅戰影響？ 大陸3月非在校青年失業率降至16.5%

美中關稅戰下，大陸國家統計局17日公布2025年3月的分年齡組失業率統計數據。數據顯示，3月大陸全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為16.5%，這一數據是在連續上升兩個月後終於下降。另，不包含在校生的25至29歲、30至59歲勞動力失業率分別為7.2%、4.1%，兩者同樣顯示較上月微降。不過，高盛此前估，將使多達2,000萬人，約占大陸勞動力的3％，受到對美出口影響。

根據大陸國家統計局發布的資料，3月大陸全國城鎮調查失業率回落至5.2%，2月觸及兩年高點5.4%；31個大城市城鎮調查失業率則持平於上月觸及的半年高點5.2%。

按照年齡段來看，不包括在校生的16歲至24歲的城鎮人口失業率從2月的16.9%下降至3月的16.5%。此前，該數據自2024年11月至2025年2月起一路走高，分別為16.1％、15.7％、16.1％。

數據還顯示，不包括在校生的25歲至29歲人群的失業率，從2月的7.3%降至3月的7.2%；不包含在校生的30歲至59歲人群的失業率，從4.3%降至4.1%。

另，數據還指，3月大陸全國城鎮調查失業率為5.2%，較上個月下降0.2個百分點。大陸國家統計局表示，當月失業率下降的原因是各行業用工在春節後逐步恢復，勞動力市場活躍度有所提升。

儘管大陸統計局公告的三個年齡段的非在校青年失業率顯示微降，然而，彭博近期報導，隨大陸經濟因美國總統川普貿易戰而加速放緩，就業市場陷入困境正在削弱北京與華府抗衡所需的韌性。川普對陸加徵關稅，正威脅著大陸進入全球最大經濟體的通路。

高盛預估，將有多達2,000萬人，約占大陸勞動力的3％或受到對美出口影響。若中美兩國全面脫鉤，將令本已因大範圍減薪和裁員而精疲力竭的勞動力市場陷入混亂。

此外，新加坡《聯合早報》指，大陸16歲至24歲勞動力的失業率在2023年6月達到創紀錄的21.3%後，官方以需要進一步健全優化勞動力調查統計為由，暫停數個月的青年失業數據報告。同年12月，大陸國家統計局改變統計方法，將在校生排除在外後，恢復公佈這一備受關注的基準數據。