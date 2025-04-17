今天沒穿皮衣！黃仁勳隔3個月訪陸 稱希望繼續與中國合作

就在美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）的H20晶片遭限制向大陸出口之際，輝達執行長黃仁勳17日突現身北京訪問。據大陸官媒央視新聞，中國貿促會會長任鴻斌17日在北京與黃仁勳會談。這是黃仁勳時隔3個月再次造訪北京。根據央視報導指，黃仁勳在會談中表示，「中國是英偉達（輝達）非常重要的市場，希望將繼續與中國合作。」

同日稍早，央視旗下新媒體「玉淵譚天」於微博發文指，17日，應中國貿促會邀請，輝達公司執行長黃仁勳抵達北京。對照時間點，3個月前，黃仁勳在陸訪問時曾表態，要繼續與中國大陸合作。值得注意的是，從玉淵譚天釋出的照片中可見，黃仁勳此次赴北京，未穿著代表性的黑色皮衣，而改以西裝現身。

美國商務部近期宣布，已針對輝達的H20、超微（AMD）的MI308及其同等晶片，發出新的出口許可要求，稱這是按照川普的指示所採取的行動，以維護國家和經濟安全。據悉，H20是輝達在中國大陸合法銷售的「降級版」晶片，於2023年10月美國最新一輪出口限制生效後所推出。

鳳凰網科技指，美國總統川普加徵關稅政策，對輝達帶來不小影響。對此，輝達發布聲明表示，會嚴格遵守AI晶片出口規定，並且澄清新加坡帳單地址出貨地，並不包括中國。此外，輝達近日還稱，由於美國對H20晶片實施出口管制，公司將提列55億美元損失。不過，業內知情人士指，這項出口管制對輝達收入的實際影響可能超過100億美元。

另，據快科技，今年1月，黃仁勳開啟大陸訪問行程，先後造訪深圳、北京，在行程中，黃仁勳接受記者採訪，表達對大陸市場的重視與承諾。黃仁勳當時表示，輝達與中國大陸有著深厚的合作關係，過去25年間在大陸展開廣泛業務，有數千名員工。未來將繼續深化合作，因為這裡有許多優秀的伙伴和豐富的項目。當被問及在中國大陸業務進展時，黃仁勳簡潔地回答，「一切順利。」

據悉，黃仁勳當時在北京答謝迎春會致詞中提到，很多人不了解，輝達進入大陸已長達25年，在北京、上海、深圳擁有近4000名員工，而且輝達的大陸員工流失率全球最低，每年離職率只有0.9％。