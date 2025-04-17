時隔3個月 黃仁勳在晶片禁令之際抵達北京訪問

大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」今（17）日下午於微博發文指出，應中國貿促會邀請，輝達（陸稱英偉達）執行長黃仁勳抵達北京。3個月前，黃仁勳曾在大陸表態稱，要繼續與中國合作。

快科技指出，今年1月，黃仁勳開啟大陸訪問行程，先後造訪深圳、北京，行程中黃仁勳接受記者採訪，表達了對大陸市場的重視與承諾。黃仁勳當時表示，輝達與中國大陸有著深厚的合作關係，過去25年間在中國大陸展開了廣泛業務，擁有數千名員工。未來將繼續深化合作，因為這裡有許多優秀的伙伴和豐富的項目。當被問及在中國大陸業務進展時，黃仁勳簡潔地回答，「一切順利。」

據悉，黃仁勳當時在北京答謝迎春會致詞中特別提到，很多人不了解，輝達進入中國大陸已經長達25年，在北京、上海、深圳三地擁有近4000名員工，而且輝達在中國大陸員工流失率是全球最低的，每年離職率只有0.9％。

黃仁勳先前也提到，輝達在大陸的研發工作不止步於基礎技術，而是與當地的開發者和初創企業緊密合作，推動本地科技產業的創新與發展，「目前，我們在中國擁有超過150萬名CUDA開發者，與3000多家初創公司合作，共同促進中國科技行業。」

【中央社／台北17日電】

美國政府15日對輝達（Nvidia）銷往中國的H20晶片實施出口管制。中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」稍早報導，應中國貿促會邀請，輝達執行長黃仁勳今天到訪北京。

報導指出，4月17日應中國貿促會邀請，黃仁勳抵達北京。3個月前，黃仁勳曾在中國表態稱，要繼續與中國合作。

黃仁勳上一次到訪北京是出席輝達北京分公司尾牙。他當時表示，很多人不知道輝達進入中國已有25年，而其中國員工流失率是全球最低的，每年離職率僅0.9%。

這次黃仁勳的訪問正值美國對出口至中國的輝達H20、超微（AMD）MI308和同等晶片實施出口管制之際。

在美國政府這一新規之前，輝達在14日宣布，計劃與台積電等公司合作，未來4年在美國打造價值高達5000億美元（約新台幣16兆元）的AI基礎設施。