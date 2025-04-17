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關稅戰衝擊！Temu及SHEIN削減線上廣告 將調高在美售價

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
Temu、SHEIN等大陸電商平台受關稅政策衝擊，路透指出，2家業者同時表示，為因應成本上升，25日起調高美國市場產品價格。（路透）
Temu、SHEIN等大陸電商平台受關稅政策衝擊，路透指出，2家業者同時表示，為因應成本上升，25日起調高美國市場產品價格。（路透）

美國總統川普月初宣布對多個國家加徵「對等關稅」，並且取消來自大陸、香港小額包裹進口免稅規定。對此，大陸電商拼多多海外跨境電商平台Temu和快時尚品牌SHEIN（希音）近日宣布，為因應成本上升，不得不調整美國市場的定價，下周開始將調漲商品價格。同時有機構注意到，Temu和SHEIN近來大幅削減美國的線上廣告支出。

路透報導，Temu和SHEIN近日向消費者發出幾乎相同的信件表示，由於因應營運開支上揚，以及近期全球貿易與關稅規定的轉變，將於25日起調高美國客戶支付的產品價格，並鼓勵顧客「現在就以今日價格購買」，不過，2家公司皆未提及調高價格的更多細節。

Temu和SHEIN等大陸電商主打平價商品，從玩具到智慧型手機應有盡有，近年這些業者在美迅速發展，部分原因是因「最低限度」豁免政策（the "de minimis" exemption），該規定允許售價低於800美元的小額包裹得以免稅入境美國，使電商公司保持低價。

然而，此一商業模式如今面臨挑戰，川普月初宣布，將對從大陸運往美國的小包裹徵收貨值120%的關稅，且自5月2日起實施。

報導稱，目前在SHEIN網站，一件洋裝售價介於6至91美元之間；在Temu的網站上，產品價格則從2.48美元到210美元不等。截至目前，Temu和SHEIN尚未回應相關問題。

此外，華爾街見聞提到，在關稅衝擊下，Temu和SHEIN大幅削減在美國廣告支出。市場情報機構Sensor Tower數據顯示，截至13日的2周內，Temu已將其在社群平台Meta、X和YouTube的廣告支出平均削減31%；另據Smarter Ecommerce數據指出，自9日以來，Temu已完全停止所有在TikTok和Google上的贊助影片和購物廣告投放。

同時，Sensor Tower數據還顯示，4月前2周，SHEIN在Meta、TikTok、YouTube和Pinterest等平台的日均廣告支出下降19%，與去年同期相比，其廣告支出幾乎減半，特別在YouTube的廣告投放大幅削減。

川普政府近期啟動對大陸進口的貨品加徵145%關稅，且美國海關將於5月2日起，對價值800美元以下、來自陸、港的包裹徵收關稅，港媒分析，此舉恐嚴重衝擊Temu及SHEIN成本。

SHEIN 售價 廣告 美國 電商

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