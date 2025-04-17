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停買美國大豆後…陸農業部官員赴巴西談農產品出口

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美中關稅戰升級之際，大陸官媒《環球時報》指出，大陸農業農村部高層人員組成的代表團將赴巴西會談，預計重點討論巴西大豆、牛肉等農產品的出口，圖為湖北武漢一家超市出售的大豆。（路透資料照）
美中關稅戰升級之際，大陸官媒《環球時報》指出，大陸農業農村部高層人員組成的代表團將赴巴西會談，預計重點討論巴西大豆、牛肉等農產品的出口，圖為湖北武漢一家超市出售的大豆。（路透資料照）

美中關稅戰升溫之際，中國大陸和巴西正加強農產品進出口互動。巴西新聞網站「G1」15日指出，巴西本周將接待由大陸農業農村部高層人員組成的代表團，雙方將舉行會談。巴西官員則透露，會談將重點討論巴西大豆和牛肉等農產品的出口，以及「如何解決美國關稅留下的缺口」。此外，會談也將討論大陸最新的農業發展計畫，包括糧食安全、加強農業創新等。

大陸官媒《環球時報》17日報導，美國有線電視新聞網（CNN）巴西版報導指，上述訪問正值巴西舉辦金磚國家農業工作小組會議之際，該會議由巴西農業和畜牧業部協調，儘管會議議程尚未公開，但美國總統川普的關稅計劃預計將在討論中提及。

對大陸、巴西雙方農業部門的會談，港媒《南華早報》稱，巴西政府官員透露，會談將重點討論巴西大豆和牛肉等農產品的出口，以及「如何解決美國關稅留下的缺口」。此外，會談亦將討論大陸最新農業發展計畫，包括糧食安全、加強農業創新等。

報導認為，這些目標可能會影響中巴間的長期貿易往來。巴西農業官員提議加強雙方在農業領域的專業知識交流，包括與大陸在人工智慧、生物技術和數位作物管理等領域進行聯合研究。

此外，《南華早報》還稱，巴西農業部門前中國關係顧問沃赫霍爾斯（Larissa Wachholz）表示，這次會談為巴西提供一個機會，以強調其作為供應國的可靠性。「隨著中國和美國在關稅問題上發生衝突，巴西需要重申其作為穩定夥伴的角色。這次會議是一個建立信任的機會。」她提到，巴西的農產品儲存基礎設施尚未完善，而大陸有能力填補這一缺口。

值得注意的是，路透15日稱，正在巴西建設最大碼頭桑托斯港（Port of Santos）的中糧國際表示，正在招募數十名員工。

彭博11日曾報導，由於貿易戰不斷升級，中國大陸暫停購買美國大豆。知情人士透露，4月稍早，大陸進口商至少從巴西採購240萬噸黃豆，幾乎相當於大陸每月平均壓榨量的三分之一，並指此次大陸進口商的採購規模異常龐大、動作也異常迅速。

而美國大豆協會主席、肯塔基州農場主拉格蘭德（Caleb Ragland）則指，美國農民尚未從2018年的貿易戰中恢復過來，又在今年的關稅戰中面臨「潛在的重大損失」，他稱中國市場很重要，「我們不能成為犧牲的羔羊」。

巴西 美國 農業部

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