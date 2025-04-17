港媒：中國代表團訪問巴西 談連接秘魯鐵路項目
在中美貿易戰日趨白熱化之際，據報導，中國一個代表團近日訪問巴西，討論當地重大基礎設施項目，包括連接巴西與秘魯錢凱港的鐵路項目。
南華早報今天在報導中表示，這個代表團的目的是強化亞洲貿易。
報導引述巴西規畫部機制協調秘書Joao Villaverde說，去年11月，中國國家主席習近平對巴西進行國是訪問，期間與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）簽署了戰略協議，這次中國代表團的到訪，正是兩個領導人簽署戰略協議之後的後續發展。
他說，當時兩國政府確立了發展巴中關係的四大戰略支柱，其中之一是把巴西與太平洋一體化。
據報導，中國代表團成員包括來自中國國家鐵路集團和交通運輸部的11名官員。
報導表示，根據巴西總統府行政辦公室的訊息，代表團上週五起在當地展開7天訪問，期間參觀了巴西全國多個發展項目，並表示有興趣投資兩洋走廊（Bioceanic Corridor）；兩洋走廊是一條連接巴西和太平洋的交通路線。
報導指出，兩洋走廊一旦落實，巴西及其鄰國將可以繞過傳統的大西洋航運路線，大幅縮短運輸時間，並可降低大豆、牛肉和穀物等農產品出口的物流成本。
報導並表示，擬建的走廊對於秘魯錢凱港口的成功至關重要；錢凱港可以令北京的航運路線選擇更多元化，減少對巴拿馬運河的倚賴，後者激化了中國與美國在外交和地緣政治的緊張。
另據網上資料，新華社曾於2015年報導，中國、巴西及秘魯同意共同開展「兩洋鐵路」可行性研究，規畫中的鐵路將連接巴西東南部及秘魯太平洋港口，全長5300公里。
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