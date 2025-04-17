快訊

兔子誤闖引擎！美聯航班機起飛後引擎起火 159名乘客驚魂未定

「財務創傷」讓你擔心睡公園？全球經濟焦慮怎麼解

死亡連署案延燒！國民黨北市主委黃呂錦茹昨才說不會被嚇到 今被搜索約談

美中關稅戰 義烏商家：積極應對潛在風險

中央社／ 台北17日電

美國對中國產品課徵最多達245%的關稅。中國媒體第一財經報導，有義烏商家表示，美國市場有一定占比，但可通過市場布局，提升產品附加價值，正積極應對潛在風險。

據第一財經報導，義烏宏盛玩具廠老闆娘孫麗娟表示，美國加徵關稅對他們的工廠影響不大。義烏商家做全球的生意，「我們的市場主要為中東、南美、俄羅斯、歐洲、非洲以及『一帶一路』的部分國家，我們不會由於一個國家政策的變化而影響整體的生意」。

她說，「我們也會增強我們的抗風險能力」。另外，美國市場做得比較少。即使有這方面的產品，也會及時調整方向，將產品銷往歐盟以及其他國家。

另一位義烏玩具老闆娘雅旻也表示，公司本身出口美國的產品不多，銷量一般，有一些起伏，但也仍有出貨。

另外，中國永輝超市、大潤發、物美、百聯股份、聯華超市、盒馬等近期開始進行對外貿商品的轉內銷扶持計劃。

報導訪問寧波今日食品有限公司業務負責人張寧，在對等關稅之下，他帶領團隊轉型內銷。

張寧指出，他的公司目前70%的業務是出口，主要是向歐美、中東等市場出口，30%業務是內銷，網路與實體通路銷售都有。比如他們已經進入了山姆會員商店等門市。

他說，前幾年已經在逐步減少對美國市場的出口量，因此對等關稅的影響有限，但作為一家以外貿為主的企業，仍可以感受到關稅、運費、匯率等變化給出口業務所帶來的不確定性，因此公司決定轉型，現在已經和永輝超市等接觸，接下來希望進入更多本土超商管道，陸續轉向內銷。

美國 老闆娘 超市

延伸閱讀

關稅海嘯來了！搶90天出貨…這些行業急徵2230個兼職工作機會

川普喊關稅收入一天20億美金？遭海關與財政部打臉：與實際差了快10倍

美債變燙手山芋 富豪、企業主全急尋對策

川普還在等電話！他看笑「中國好像不急」 網酸：人家根本不想鳥你

相關新聞

在聯合國譴責美啟動關稅戰！路透：陸將召開安理會非正式會議

面對持續升級的關稅戰，路透報導，大陸將於下周召開一場非正式的聯合國安全理事會會議，以譴責美國進行霸凌行為，藉以指控其「給...

關稅已達245%？陸外交部連2天發聲：再玩數字遊戲將不予理會

美中貿易戰持續延燒，美國白宮15日一份針對232條款的相關事實清單（fact sheet）中提到，由於大陸採取報復行動，...

英政府接管陸資英鋼？陸駐英使館：與其汙衊中國不如去批美關稅

法新社近期報導，上周末英國政府表示，將從陸資敬業集團（Jingye Group）手中接管英國鋼鐵公司（British S...

白宮指中國關稅上看245% 中國外交部：無實際意義

針對美國白宮表示，中國輸美商品已面臨最高245%的關稅，中國外交部今天上午以未署名的發言人表示，美方對中輪番加徵關稅已經...

成都首季外商投資 估逾5億美元

「今年一季度，成都引進重大項目331個，總投資2959億元（人民幣，下同）；預計到位外資超5億美元，實現近三年以來首次正...

陸人形機器人市場 占全球一半

大陸15日舉行為期2天的「第2屆中國人形機器人與具身智能產業大會」，會上發布《2025人形機器人與具身智能產業研究報告》...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。