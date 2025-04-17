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在聯合國譴責美啟動關稅戰！路透：陸將召開安理會非正式會議

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
面對持續升級的關稅戰，路透報導，大陸將於下周召開非正式的聯合國安理會會議，以譴責美國進行霸凌行為。（美聯社）
面對持續升級的關稅戰，路透報導，大陸將於下周召開非正式的聯合國安理會會議，以譴責美國進行霸凌行為。（美聯社）

面對持續升級的關稅戰，路透報導，大陸將於下周召開一場非正式的聯合國安全理事會會議，以譴責美國進行霸凌行為，藉以指控其「給全球和平與發展努力投下陰影」，主要原因是美國將關稅「武器化」。

路透指出，上述這場會議將在23日舉行，中方邀請聯合國全部193個會員國出席。根據這場非正式會議的「概念說明」文件，稱討論議題為「單邊主義（unilateralism）與霸凌對國際關係的影響」。

上述概念說明中還指出，「所有國家，尤其是發展中國家，都是單邊主義與霸凌行徑的受害者」，美國將關稅武器化，作為極限施壓的工具，嚴重違反國際貿易規則，且對世界經濟及多邊貿易體系造成嚴重衝擊及震盪，為全球和平與發展的努力蒙上陰影。

截至目前，美國駐聯合國代表團將記者提問轉交給美國國務院，但國務院尚未對此回應。

此前，華爾街日報引述消息人士提到，美國擬藉關稅談判孤立大陸，透過向超過70個貿易夥伴施壓，以降低關稅與貿易壁壘為條件，要求對方拒絕協助中國大陸逃避美國對陸方實施的關稅，包括禁止轉運中國貨品等。消息人士並稱，這個的主要目的是削弱大陸的經濟，以及逼使大陸在較少籌碼的情況下，與美方進行貿易談判。

川普重返白宮後祭出多項關稅政策，其中，2日對所有國家徵收10%關稅，並對美國有最大貿易赤字的國家徵收更高的「對等關稅」；面對美國加徵關稅強勢來襲，大陸亦向美國回以報復性關稅。白宮15日在官網的最新聲明表示，由於大陸採取報復性措施，「輸美商品現在面臨最高達245%的關稅」。

美國 聯合國 關稅 霸凌

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