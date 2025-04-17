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白宮指中國關稅上看245% 中國外交部：無實際意義
針對美國白宮表示，中國輸美商品已面臨最高245%的關稅，中國外交部今天上午以未署名的發言人表示，美方對中輪番加徵關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義。
繼中國商務部昨天回應美國課徵輸中產品面臨最高245%關稅後，中國外交部今天上午也做了回應。
中國外交部發言人表示，245%的數字是從何而來，認為應該去問美方。中方此前已經強調，美方對中輪番加徵「畸高」關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆。
中國外交部發言人指出，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。如果美方繼續玩弄關稅數字遊戲，中方將不予理會。倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。
白宮美東時間15日發表聲明指出，由於中國持續實施報復性措施，中國輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。
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