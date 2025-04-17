陸人形機器人市占高掛

大陸舉行為期兩天的「第二屆中國人形機器人與具身智能產業大會」，會上發布《2025人形機器人與具身智能產業研究報告》，提到2025年大陸人形機器人市場規模預計達人民幣82.39億元（約新台幣364億元），占全球約50%。

據報告，2025年人形機器人產業有望從「技術驗證期」向「規模化商用期」快速過渡。隨著成本下探與生態完善，產業有望複製新能源汽車發展路徑，成為中國大陸的經濟新增長動能。

2025年全球具身智能市場規模預計達人民幣195.25億元，2030年預計達人民幣2,326.3億元，複合年增長率（CAGR）達64.18%。這是由於自動化和製造業，短期內將是具身智能市場的主要應用領域，其次是裝機量持續提升的醫療和物流行業。

新京報提到，該活動發布了人形機器人的「十大典型落地場景」，指人形機器人在智能電網全場景運維、清潔能源核電站運行維護、汽車零部件研發和生產、智能養老護理機器人等場景。