陸跨境電商敦煌網 在美爆紅

美國宣布對大陸加徵145%高額關稅後，大陸老牌跨境電商「敦煌網」（DHgate）突然在美國爆紅，新政策引發的關稅風波也讓大量海外網友湧進淘寶。截至昨（16）日的一周內，美國iOS應用商店電商應用程式下載榜單前三均為大陸App，第一為敦煌網，第二為淘寶，第三為Shein。

陸媒時代周報稱，究其原因，是因為川普關稅新政策令許多美國人焦慮未來「T恤可能會像雞蛋一樣上漲」。而TikTok近期上也刮起「中國工廠旋風」，許多大陸供應商和製造商開始製作TikTok影片，向海外消費者解釋全球奢侈品市場的運作方式。

例如，某些供應商直接以影片介紹代工模式，稱歐洲的名牌服裝、配飾的生產地源自大陸，且可以透過大陸跨境電商網站直接買到「源頭好貨」，許多影片還提供網站鏈接，引導觀眾直接向這些供應商下單，結果這些影片大大提升「敦煌網」熱度。

敦煌網創立於2004年，是大陸首個為中小企業提供B2B跨境線上交易服務的網站，現已成為美國市場最大的中國跨境B2B電商平台，打通大陸中小製造企業與北美中小批發商鏈路。

目前，敦煌網已經累計註冊供應商、累計註冊買家，分別逾254萬、逾5,960萬，覆蓋全球225個國家，提供100多條物流線路和十多個海外倉，年均線上產品數量逾3,400萬，涵蓋電子、家居、玩具、鞋服、珠寶、健康和美容等類別產品。

快科技報導，淘寶下載排名在加拿大、英國等國家上升至第二，法國市場更是排名第一，下載量較關稅風波前大幅上升。

甚至老外們開始連夜搜索淘寶使用攻略，在各大社交平台上，「How to shop on TAOBAO」成了流量密碼。大量外國網友留言稱「發現寶藏」，「想不到還有這麼又好又便宜的大陸商品。」

據瞭解，不少淘寶商家已經感受了這波「潑天流量」，大服飾行業、3C數位行業部分店鋪訪問量暴漲十倍，客服系統湧入大量英語問詢。有商家在交流群裡表示，做夢也沒想到，有一天在淘寶上能撞上這麼多老外。