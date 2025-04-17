陸首季GDP增5.4%超預期 刺激政策、廠商加緊出貨是主因

大陸國家統計局昨（16）日公布多項經濟數據，第1季國內生產毛額（GDP）年增率達5.4％，與去年第4季持平，並大幅優於市場預估的5.1％至5.3％，且高於大陸官方設定全年「5％左右」的增速目標。不過，專家指出，由於中美貿易戰急速升級，第2季經濟可能開始受到影響。

其他宏觀數據方面，3月規模以上工業增加值年增7.7%，寫下2021年6月以來最大增幅；社會消費品零售總額年增5.9％，為2023年12月以來最大升幅；3月城鎮固定資產投資年增4.2％，高於2月的4.1％。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，美中關稅戰陰影下，工廠搶在美國最新關稅生效前緊急出貨，以及去年起消費復甦等影響，拉動大陸今年第1季GDP年增率達5.4％。但他認為，大陸今年全年經濟走勢將「前高後低」。

路透引述經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰分析，大陸政府刺激措施刺激了消費，並支持了投資，5.4%的成長速度是「一個非常好的開端」，「過去兩年中國第1季經濟表現強勁，而第2季則表現平平。」他補充說，鑑於美國關稅帶來的額外壓力，需要「採取有力且及時的政策應對」。

彭博報導，法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊表示：「最令人驚訝的是零售銷售，這代表消費補貼正在發揮作用。工業生產超出預期，考量出口強勁，這點不難理解。不過這些數據是川普大幅提高關稅之前的數據，美國對大多數中國商品徵收的關稅已上升到至少145%，這一水準恐怕會導致中國今年出口降溫。」

林紫瓊認為，如果大陸政府沒有推出更多刺激措施，今年可能難以實現5%左右的官方成長目標。瑞銀、高盛、花旗等多家國際銀行的經濟學家，最近幾周已將大陸2025年經濟成長預測下調至4%左右，甚至更低。

摩根士丹利預計，大陸政府可能在第2季加快落實3月初人大會議通過的人民幣2兆元財政刺激方案，到下半年再推出人民幣1兆至1.5兆元增量刺激方案。