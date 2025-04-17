陸首季GDP年增5.4％ 優於預期

在關稅戰僵持的局面下，大陸國家統計局昨日公布數據顯示，第一季ＧＤＰ增速為百分之五點四，與去年第四季持平，並優於市場預估的百分之五點一至五點三區間。對此學者分析指出，這是受關稅戰陰影下「急出貨」影響，美國關稅戰的衝擊會到第三季才發酵。

大陸公布的數據指出，第一季ＧＤＰ人民幣卅一點八兆元，年增百分之五點四，高於市場預期。今年三月大陸的政府工作報告設定全年ＧＤＰ增長目標為百分之五左右。

中經院第一研究所助研究員王國臣昨日表示，受美中關稅戰陰影下，工廠搶在美國最新關稅生效前緊急出貨，以及去年起消費復甦等影響，拉動大陸今年第一季ＧＤＰ年增率達百分之五點四，這也印證大陸海關總署日前公布的三月出口以美元計年增百分之十二點四，創近五個月來最快增速。

王國臣進一步指出，大陸今年全年經濟走勢將是「前高後低」，所以預估第二季ＧＤＰ達百分之五，「美國總統川普對大陸課徵高關稅政策，會到第三季才發酵，因此大陸第三季ＧＤＰ可能會比較慘」。

路透分析，大陸第一季經濟成長超出預期，受到穩健的消費和工業產出的支撐，儘管政策制定者正準備應對美國關稅的影響，但美國關稅對大陸構成了幾十年來最大的風險。經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，如此的成長速度是「一個非常好的開端」，而鑑於美國關稅帶來的額外壓力，需要「採取有力且及時的政策應對」。

大陸國家統計局副局長盛來運昨日指出，今年以來國際環境變亂交織，不利影響加深，大陸內部結構調整陣痛仍在釋放，「不少企業經營比較困難」。

他強調堅決反對美國搞關稅壁壘和貿易霸凌，他也坦承，「從短期來看，美國加徵高額關稅會對我國經濟和外貿帶來一定壓力」，但他旋即表示，美國加稅「改變不了中國經濟長期向好的發展大勢」。