廈門「專精特新」 孵新興產業

廈門「專精特新」專板15日敲鑼開板，標誌著該市在培育專精特新企業、推動區域產業升級進程中邁出關鍵一步。當天，首批入板的66家優質企業，集中在生物醫藥、新材料、新能源、電子資訊等戰略性新興產業。

中新社報導，該專板已在中國證券監督管理委員會等機構備案，依託廈門兩岸股權交易中心運營，旨在為福建省專精特新企業搭建高效對接多層次資本市場的橋梁，成驅動區域經濟發展的新引擎。

進入專板的企業，未來可享受「三四板」制度型對接的政策紅利，通過廈門兩岸股權交易中心對接新三板的綠色通道，接受一站式、專業化的申報前諮詢、優先受理、快速審核等便捷服務，以更高效的方式掛牌新三板。

廈門市委金融辦相關負責人表示，將通過政策引導、資源整合與服務創新，全力支持「專精特新」專板建設。下一步，廈門市委金融辦將堅持以企業需求為導向，推動廈門兩岸股權交易中心功能升級，打造「專精特新」企業成長壯大的優質孵化平台，為區域產業轉型升級提供有力支撐。

開板儀式現場，廈門兩岸股權交易中心聯合12家銀行向專板企業集中授信240億元人民幣，並與多家券商、投資機構簽訂合作協議，構建「融資+融智+融資源」的一體化服務矩陣；通過股權投資、上市輔導、產業鏈整合等多方位支持，助力企業從初創到上市的無縫銜接。