廈門「專精特新」 孵新興產業

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廈門「專精特新」專板15日敲鑼開板，標誌著該市在培育專精特新企業、推動區域產業升級進程中邁出關鍵一步。當天，首批入板的66家優質企業，集中在生物醫藥、新材料、新能源、電子資訊等戰略性新興產業。

中新社報導，該專板已在中國證券監督管理委員會等機構備案，依託廈門兩岸股權交易中心運營，旨在為福建省專精特新企業搭建高效對接多層次資本市場的橋梁，成驅動區域經濟發展的新引擎。

進入專板的企業，未來可享受「三四板」制度型對接的政策紅利，通過廈門兩岸股權交易中心對接新三板的綠色通道，接受一站式、專業化的申報前諮詢、優先受理、快速審核等便捷服務，以更高效的方式掛牌新三板。

廈門市委金融辦相關負責人表示，將通過政策引導、資源整合與服務創新，全力支持「專精特新」專板建設。下一步，廈門市委金融辦將堅持以企業需求為導向，推動廈門兩岸股權交易中心功能升級，打造「專精特新」企業成長壯大的優質孵化平台，為區域產業轉型升級提供有力支撐。 　　

開板儀式現場，廈門兩岸股權交易中心聯合12家銀行向專板企業集中授信240億元人民幣，並與多家券商、投資機構簽訂合作協議，構建「融資+融智+融資源」的一體化服務矩陣；通過股權投資、上市輔導、產業鏈整合等多方位支持，助力企業從初創到上市的無縫銜接。

廈門 標誌 經濟發展

延伸閱讀

境管男棄保逃至廈門 14年後成外國博士入境星國遭遣返

逾9萬人次陸客到金旅遊 縣府推金門行動旅服資訊

陸建廈金大橋 「小三通」客運航線今起調整航道

廈門往來台灣 「中遠海運之星」將啟航

相關新聞

陸首季GDP年增5.4％ 優於預期

在關稅戰僵持的局面下，大陸國家統計局昨日公布數據顯示，第一季ＧＤＰ增速為百分之五點四，與去年第四季持平，並優於市場預估的...

陸人形機器人市場 占全球一半

大陸15日舉行為期2天的「第2屆中國人形機器人與具身智能產業大會」，會上發布《2025人形機器人與具身智能產業研究報告》...

昔日房企資優生碧桂園 計畫年底完成境外債重組

碧桂園日前在港交所發布公告稱，截至11日，持有29.9%現有債券債務本金的專案小組成員已簽署重組支持協議，協調委員會部分...

成都首季外商投資 估逾5億美元

「今年一季度，成都引進重大項目331個，總投資2959億元（人民幣，下同）；預計到位外資超5億美元，實現近三年以來首次正...

廈門「專精特新」 孵新興產業

廈門「專精特新」專板15日敲鑼開板，標誌著該市在培育專精特新企業、推動區域產業升級進程中邁出關鍵一步。當天，首批入板的6...

京28項舉措 助企業領跑

《北京市市場監督管理局2025年全面優化營商環境打造「北京服務」工作方案》（下稱工作方案）15日發布，圍繞深入推進市場准...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。