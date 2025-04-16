昔日房企資優生碧桂園 計畫年底完成境外債重組

碧桂園日前在港交所發布公告稱，截至11日，持有29.9%現有債券債務本金的專案小組成員已簽署重組支持協議，協調委員會部分成員的協商也接近完成，若後續進展順利，債務將減少約110億美元，碧桂園計劃在2025年12月31日前完成境外債重組。意味著深陷債務泥淖的昔日房企資優生正迎關鍵突破。

而這次碧桂園公布境外債重組範圍從今年1月公布164億美元縮減至140.74億美元，主要因為部分債務通過協商提前處理或調整優先級。碧桂園透露，若此次重組進展順利，加權平均融資成本將從5.8%降至1%-2.5%，債務平均期限延長至6.5年以上，顯著緩解短期償債壓力。

不過碧桂園重組談判依然面對挑戰，界面新聞引述業內人士說法稱，若未來重組進展順利，碧桂園或確認數百億元重組收益，淨資產有望提升至千億規模。但重組談判仍面臨債權人博弈與政策環境的不確定性。

據了解，碧桂園此次重組方案核心為「削債+展期+股權置換」，其為債權人提供了五個方案：一是現金要約，通過反向荷蘭式拍賣方式進行收購要約；二是發行本金總額最高達20億美元的新零息強制性可轉換債券；三是發行本金總額最高達55.007億美元的強制性可轉換債券和本金總額最高達27.093億美元的新年利率2.5釐中期工具；四是發行新的零息強制性可轉換債券；五是行本金總額最高達15億美元的長期工具，年利率僅為1.0%。

在境內債部分，碧桂園8檔境內債券調整兌付方案的議案7日獲債權人通過，涉及本金約124.17億元。

碧桂園最新財報顯示，2024年碧桂園全年總收入為人民幣2,528億元，年減37%，歸屬股東淨虧損人民幣328億元。截至2024年末，碧桂園的總借貸約人民幣2,535億元，其中境外債務佔比約42%，一年內到期的短期債務高達人民幣1,374億元，債務壓力依然大。