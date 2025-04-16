川普2.0避險！學者：應建雙重供應鏈 深化多邊自貿協定

面對「川普2.0」的新局面，台灣面臨各層面挑戰，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指，正因美中關係的變動，哪怕兩岸歷史上有分歧，政治現實存在差距，兩岸也要窮盡一切之力，為台海和平注入更多活水，為台海和平找方法、出路。而台大社會科學院副院長郭銘傑則建議，台灣在經濟方面避險上應建構雙重供應鏈，且要積極在沒有美國參與的雙邊或多邊區域自由貿易協定中持續深化發展與開拓更多可能性。

由淡江大學兩岸關係研究中心、中共研究雜誌社主辦的「制度修正與戰略選擇：2025美中台關係的互動與發展」座談會於16日舉行。張五岳說，美中台三邊關係常常講到，影響美中台三邊關係有三個T，即貿易（Trade）、科技（Technology）、台灣（Taiwan），可是在拜登時期美國只對中國打貿易戰、科技戰，拜登政府並位把台灣議題拿來美中角力中來掛鉤，雖北京不斷指控美國在實質掏空一中，但實際上並沒有發生。

張五岳續指，拜登只對中國打貿易戰、科技戰，沒有對台灣打任何的貿易戰，也沒有強迫台灣讓包括像台積電與其他先進製程企業，必須要到美國去投資，且更多還是用「獎勵」的方式，編列近上百億的晶片法案，其中，台積電拿到66億美元。可是很顯然地，川普這回已不一樣。

然而，張五岳認為，川普並不一定會把台灣議題拿來跟其他議題來連結，因為美國主流民意是清楚的，美國政府的看法是明確的，美國媒體對台灣跟對北京，存有些截然不同的看法，相信以川普片面之力不至於會讓大家出賣台灣議題。更何況對北京方面，到底用什麼籌碼可換得川普的出賣，以及北京對川普的出賣是否存有信任。在此之中，他表示，可以說「台灣議題的角色，可能會變得比以前更複雜，但也不用過度憂慮」。

張五岳稱，美中台關係的這三個T一直在變動，我方必須做好更多因應，台灣作為一個小國要做更多的努力。同時，如果兩岸紛爭終將須化解，兩岸就要窮盡一切之力，為台海和平找方法、出路，哪怕兩岸歷史上有分歧，政治現實存在差距，如何能為台海和平注入更多活水，而非為台海的惡化添加更多的油火。

郭銘傑則就如何避險指出，川普重返執政，讓台灣面臨軍事、政治及經濟三重安全挑戰。在經濟上，台灣應建構雙重供應鏈，同時，應積極在沒有美國參與的雙邊或多邊區域自由貿易協定中持續深化發展與開拓更多可能性。

他續稱，在美國化的同時，也要根據比較利益去繼續推動其他的區域化。川普現在雖搞對等關稅，但是4年後，還會否在此位置上並不見得，世界可能又重回原本的自由貿易維度，所以若歐盟角色不斷增加時，還是會希望在經濟安全上可以避險。