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中美貿易戰正酣 海南企業認影響不大但時刻關注

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
糧油加工企業海南澳斯卡國際糧油副總經理曹又華表示，每天得時刻關注貿易戰變化，因為目前沒有直接影響，但可能會受到間接影響。記者黃雅慧／攝影
糧油加工企業海南澳斯卡國際糧油副總經理曹又華表示，每天得時刻關注貿易戰變化，因為目前沒有直接影響，但可能會受到間接影響。記者黃雅慧／攝影

中美關稅戰升溫，而近期推進封關運作的海南自貿港得到注視，有觀點認為在自貿港區的企業將是最大得利者。中石化旗下海南煉化計劃經營部副經理宋鵬俊說，已做前期工作，整體波動對公司影響有限，並做充分準備跟採取相應的措施；被輿論認為或能在關稅戰獲利的海南澳斯卡國際糧油副總經理曹又華則表示每天得時刻關注貿易戰變化，因為目前沒有直接影響，但可能會受到間接影響。

海南煉化位於海南洋浦經濟開發區，擁有天然深水良港和避風港，是中國石化步入21世紀按照國際水平建設的首個原油綜合加工能力800萬噸/年的煉廠。作為全省最大的製造業企業，2024年納稅額80億元，實現工業總產值787億元，佔全省工業總產值的20%以上。

宋鵬俊說，在原油進口這一塊，幾乎沒有從美國來的油，主要是以中東、西非為主，最近還有俄羅斯的油。因為每個煉廠加工油的性質，在規劃中心已經決定了，基本上就是以這個地區的油為主；在下游產品出口方面，宋鵬俊表示，下游產品出口主要是面向東南亞，也有部分歐洲，從目前來看整體影響還是有限，產品主要還是以內銷為主。

宋鵬俊稱，海南自貿港政策確實降低了成本，比如加工增值30%免關稅政策。從去年年底至今，基本已經享受到加工增值內銷免關稅政策，特別進口一些汽車原料，原來有關稅的，通過這項政策可以減免關稅，能降低採購成本。

奧斯卡糧油為一家集食用植物油、植物蛋白和磷脂產品的研發，生產加工以及國內國際購產銷於一體的糧油綜合性的糧油加工企業。並於2020年8月落戶海南儋州洋浦，為海南自貿港總體方案發布之後，首批進入園區的項目之一。曹又華稱，從自貿港稅率優惠政策以來，從公司投產至今，節省關稅在人民幣3億元左右。

曹又華表示，近兩年主要還是加工油菜籽為主，油菜籽供應國其實不少，這幾年最大量是從加拿大，他們也在關注貿易戰之後，整個國際經貿格局的一些變化或者影響。最近則是時刻關注貿易戰發展情勢，因為每天都在變化，未來會如何演變不好說，雖然公司沒有直接從美國進口，但進口供應鏈國家可能會受到美國因素影響。

曹又華說，目前主要是內銷，且分為主產品和副產品，主產品集中在中西部省份，像類似於大陸雲南、貴州、川渝、湖南、湖北以及華東地區，副產品銷售領域更廣。隨著自貿港系列政策的這種利好以及封關運作，目前也在探討和研究怎麼走向國際。

對於海南自貿港封關運作的期許，曹又華認為充滿機遇，一是省內銷售部分，海南人口持續增長，海南養殖業需求也較大，在海南島消費部分，就有機會在稅負有很大結價；另外隨著海南進一步的開放產品，不管流向國內還是流向國際，到時會更加順暢。

面對中美關稅戰，海南煉化計劃經營部副經理宋鵬俊稱，整體波動對公司影響有限，並做充分準備跟採取相應的措施。記者黃雅慧／攝影
面對中美關稅戰，海南煉化計劃經營部副經理宋鵬俊稱，整體波動對公司影響有限，並做充分準備跟採取相應的措施。記者黃雅慧／攝影

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