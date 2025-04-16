中國高官3週前呼籲波音深化合作 如今避答暫停交機

美中關稅戰正酣，傳出中國要求國內航空業者暫停接收待交付的美國波音飛機。中國外交部發言人林劍今天避答這一問題，指「不了解有關情況，建議向中方的主管部門詢問」。至於中國商務部、民航局等相關單位，目前並未回應此事。

僅3週前，中國民航局副局長胡振江及商務部長王文濤先後於3月24日及25日，在北京會見波音（Boeing）高級副總裁兼全球集團總裁尼爾森（Brendan Nelson）。王文濤當時還向尼爾森說，希望波音「抓住機遇，深化與中方航空產業合作，確保安全和質量」，為中國企業和消費者提供更多優質產品和服務。

彭博社15日報導，目前波音約有10架737 Max型飛機準備向中國業者交機。其中，南方航空、中國國航及廈門航空各有2架。除了要求航空業者暫停接波音飛機，中國政府並要求業者，停止向美國公司購買任何飛機相關零件及設備。

上述消息被披露後，美國總統川普（DonaldTrump）就批評中國違背協議。他透過自家社媒網站「真實社群」（Truth Social）表示，中國「違背了與波音的重大協議，表示他們不會接收已完全承諾（購買）的飛機」。

根據中國商務部官網先前公布，王文濤3月25日會見尼爾森時除作上述表示外，並強調中國將「堅定不移擴大高水平對外開放，不斷優化營商環境」。中美作為全球最大的兩個經濟體，脫鉤斷鏈沒有前途，希望波音發揮積極作用，繼續維護全球航空產業生態穩定健康，同時為中美經貿關係發展貢獻力量。

根據公布，尼爾森當時說，波音將繼續踐行對中國市場承諾，加大對中國投資，助力中國航空運輸市場發展，波音願為美中關係健康穩定發展繼續發揮建設性作用。

根據中國民航局官網，胡振江3月24日會見尼爾森時則說，中國民航局「積極支援波音公司在華發展」，希望波音與中國民航業界共同攜手，推動全球民航業安全健康發展；尼爾森則回應，波音高度重視中國市場，願與中國民航業界保持密切溝通，進一步加強合作。