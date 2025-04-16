白宮稱對陸關稅增至245% 陸外交部：停止極限施壓那一套
美國白宮在官網的最新聲明表示，由於大陸採取報復性措施，美對華關稅加增至245%。大陸外交部發言人林劍16日表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。林劍也表示，美方若想透過對話談判解決問題，「就應該停止極限施壓那一套」。
林劍指出，具體稅率的數字，可以問問美方。中方已多次闡明在關稅問題上的嚴正立場，這場關稅戰是美方發起的，中方採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法。關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。
至於美國白宮新聞秘書引述美國總統川普的話稱「球在中國那邊」、「中國需要與美國達成協議，而美國不需要與中國達成協議」。林劍回應，這場關稅戰是美方發起的，中方採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法。
林劍強調，中方的立場一直很明確，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓那一套，停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。
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