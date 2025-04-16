快訊

台灣限定？男星曝「1款衛生紙」國外找不到 過來人共鳴：還真沒看過

「任天堂授權商品旗艦中心」4月30日在台開幕！就在信義區 5大優惠快來搶

桃園男三度買凶殺前妻下達「必死令」 打劫、製造車禍情節如電影

關稅戰後 中國跨境電商敦煌網在美下載量爆增

中央社／ 上海16日電

美國對中國施加強大的關稅壓力後，中國一款B2B的跨境電商App「敦煌網」近日在美國下載量爆增。分析認為，這是在短影音推波助瀾下，美國用戶激起對中國製造名牌服飾的囤貨慾望。

綜合每日經濟新聞、財聯社等媒體報導，短短幾天內，中國跨境電商App（應用程式）敦煌網（DHgate）在美區App Store免費總榜中排名升至第2，僅次於Chat GPT。

根據應用情報提供商Appfigures的數據，在當地時間11日，這款應用程式還僅僅排列在美國非遊戲類免費iPhone應用排行榜上的第352位。但到了13日已狂飆到了第6位，14日進一步升到了第2位。

據報導，隨著美國關稅政策的調整，有大量中國供應商和製造商開始製作短影音在TikTok發布，向海外消費者解釋全球奢侈品、名牌服裝等市場的「實際運作方式」，稱歐洲的名牌服裝、配飾的生產地源自中國，且可以通過中國的跨境電商網站直接購買到「源頭好貨」。

許多短片還直接提供了網址和聯繫方式，引導觀眾直接向這些供應商下單。結果，這些影片大大提升了敦煌網的熱度。

雖然從中國寄往美國家庭的小包裹關稅豁免也將於5月2日起取消，但這些影片仍可能引發一輪美國消費者從中國廠商直接購買產品的浪潮。因為即便算上關稅，這些商品依然要比在美銷售品牌貨便宜上許多。

這些短片讓美國消費者看見，名牌服飾在中國的出廠價格比起掛上牌子後銷往歐美，中間差價可能達數十倍、百倍。

公開訊息顯示，敦煌網2004年創立，是B2B跨境電商交易服務平台，覆蓋全球225個國家及地區，提供100多條物流線路和14個海外倉，在北美、拉美、歐洲等地設有全球業務辦事機構。截至目前，敦煌網累計註冊供應商超過260萬家，線上產品數量超過3300萬件，累計註冊買家超過5960萬。

消費者 美國 電商

延伸閱讀

川普關稅緩衝90天 胡忠一與屏東蘭花業座談：時間足夠內部調整

川普強逼「美國製造」！紡織業告白：毛利僅個位數 10％關稅撐不住 再加5％就崩盤

白宮發布事實清單 對陸關稅上看245％

日官員赴美談關稅 韓美財長下週會晤討論貿易

相關新聞

關稅戰效應！陸「這家」老牌電商意外走紅 在美下載量僅次ChatGPT

美國宣布對大陸加徵145%高額關稅後，大陸老牌跨境電商應用「敦煌網」（DHgate）突然在美國爆火。截至15日上午，已一...

關稅戰後 中國跨境電商敦煌網在美下載量爆增

美國對中國施加強大的關稅壓力後，中國一款B2B的跨境電商App「敦煌網」近日在美國下載量爆增。分析認為，這是在短影音推波...

趁貿戰入貨 廣交會首日 逾6萬外商趁貿易戰搶購中國製造

第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）15日廣州登場，全球215個國家和地區超過20萬名境外採購商參展，首日有6萬45...

僅次ChatGPT… 美民眾狂下載 中老牌跨境電商敦煌網App火了

美國總統川普推出的關稅政策掀起貿易戰，引發許多美國人對未來消費支出增加的焦慮。與此同時，TikTok上掀起的「中國工廠旋...

控網攻亞冬運、華為「行為惡劣」 中國高調通緝3美特工

在中美因關稅戰而關係緊張之際，哈爾濱市公安局昨高調指控三名美國家安全局（NSA）特定入侵行動辦公室的特工，曾對中國2月舉...

關稅戰商家藉機囤貨 「天價顯卡」被爆炒漲破3萬

「一張顯卡抵三個月工資，這遊戲還怎麼玩？」近期，「天價顯卡」再次引爆遊戲圈，從入門的5060系列到高端的5090系列，價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。