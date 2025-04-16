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關稅戰升級！陸任命李成鋼為商務部國際貿易談判代表
在與美國關稅戰不斷升級的背景下，大陸人社部16日任命前駐世貿組織代表李成鋼，為新任貿易談判代表（正部長級）兼副部長，接替商務部副部長王受文。
路透報導，人社部在聲明中表示，現年58歲的李成鋼，曾任美國總統川普第1屆政府的商務部部長助理，將接替現年59歲的王受文，成為商務部國際貿易談判代表、副部長職務。
這項改變發生在北京對華盛頓採取強硬立場之際。川普對大陸進口商品徵收高額關稅，引發了中美貿易戰，貿易戰愈演愈烈。
李成鋼畢業於北京大學法律系法學專業本科，德國漢堡大學法律經濟學專業碩士研究生。他曾任大陸商務部進出口公平貿易局副局長、條約法律司副司長等職，2016年12月起任大陸商務部部長助理、黨組成員。
2021年2月，李成鋼被任命為大陸常駐世貿組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。
在美國關稅升級之前，王受文在北京接待了來自百事可樂、Visa、寶潔、力拓和淡水河谷等公司的外國高管，並向他們保證了大陸的經濟前景。
先前，大陸官方數據顯示，2024年外國直接投資以本幣計算，較上年下降27.1%，為2008年全球金融危機以來的最大降幅。
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