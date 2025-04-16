快訊

台灣限定？男星曝「1款衛生紙」國外找不到 過來人共鳴：還真沒看過

「任天堂授權商品旗艦中心」4月30日在台開幕！就在信義區 5大優惠快來搶

桃園男三度買凶殺前妻下達「必死令」 打劫、製造車禍情節如電影

聽新聞
0:00 / 0:00

廣交會拓「非美」客戶 新設機器人專區吸引外國採購商

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
在第137屆廣交會服務機器人專區，人形機器人演示。新華社
在第137屆廣交會服務機器人專區，人形機器人演示。新華社

全球關稅戰陰霾下，第137屆中國進出口商品交易會（簡稱廣交會），15日在廣州開幕。本屆參展商首次突破3萬家，在美國對大陸大幅加徵關稅的情況下，企業期待借此展會對接歐洲、東協、拉美、中東等替代市場，降低對美國市場的依賴。

同時，今年趁著近期的大陸國產科技浪潮，本屆廣交會科技含量提高，首設「服務機械人專區」，其中來自杭州的企業包攬5分之1展位，吸引大批外國採購商駐足。截至15日下午5時，境外採購商本屆累計到場參會6.4萬人，年增8.9%，到會人數創歷史同期新高。

羊城晚報報導，有「中國第一展」之稱的廣交會迎來第137屆，由昨日起至5月5日分三期在廣州琶洲展館舉辦。本屆展會聚焦「先進製造」、「品質家居」、「美好生活」三大主題，展覽總面積達52萬平方公尺，共設55個展區、172個產品專區，參展企業約3.1萬間，其中出口展參展企業首次突破3萬家，有215個國家及逾20萬名境外採購商預先註冊。

廣交會一向被視為大陸外貿的「晴雨表」和「風向標」，也是大陸參與全球化的縮影，但本屆展會遇上美國向中國大陸等貿易夥伴發起關稅戰，不少參會企業表示，希望藉此「萬商雲集」的機會，對接歐洲、東協、拉美、中東等替代市場，降低對單一市場的依賴。

廣東省絲綢紡織集團從第1屆廣交會開始至今從未缺席，該集團董事長李曉瑩說，在全球經濟形勢複雜多變的當下，美國政府近期公布的關稅政策，使外貿企業面臨許多不確定性。

李曉瑩表示，在廣交會開幕前夕，他們就持續和日本、澳洲、哈薩克、越南、巴基斯坦等「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）成員國、「一帶一路」國家的客戶聯繫，邀請意向客戶相約廣交會洽談。除了開拓其他國家的客源外，未來，出口轉內銷將成為尋求新發展空間的重要途徑。

今年初由DeepSeek等「杭州六小龍」帶動的大陸國產科技熱潮也擴展到廣交會。昨日開幕首天，位於展館友誼大廳的「服務機器人展區」格外熱鬧，許多境外採購商高舉手機拍攝陸製的機器狗、工業外骨骼裝備、自動巡航機器人等。

杭州市商務局相關負責人說，本屆廣交會首次設立「服務機器人專區」，杭州有9家企業亮相，共36個展位，占該專區的20%，位列全大陸第一。宇樹科技、雲深處科技、西湖機器人、太希智慧等「杭州籍」機械人企業均有參加，希望拓展海外市場。

客戶 廣州 美國

延伸閱讀

北市iMap外送專區挨轟錯誤多 議員：食安把關做做樣子？

股票型ETF 單周流入592億美元

貿易戰選邊站／阿根廷不甩美施壓 與中續簽貨幣協議

關稅戰 歐股風險最高

相關新聞

關稅戰效應！陸「這家」老牌電商意外走紅 在美下載量僅次ChatGPT

美國宣布對大陸加徵145%高額關稅後，大陸老牌跨境電商應用「敦煌網」（DHgate）突然在美國爆火。截至15日上午，已一...

關稅戰後 中國跨境電商敦煌網在美下載量爆增

美國對中國施加強大的關稅壓力後，中國一款B2B的跨境電商App「敦煌網」近日在美國下載量爆增。分析認為，這是在短影音推波...

趁貿戰入貨 廣交會首日 逾6萬外商趁貿易戰搶購中國製造

第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）15日廣州登場，全球215個國家和地區超過20萬名境外採購商參展，首日有6萬45...

僅次ChatGPT… 美民眾狂下載 中老牌跨境電商敦煌網App火了

美國總統川普推出的關稅政策掀起貿易戰，引發許多美國人對未來消費支出增加的焦慮。與此同時，TikTok上掀起的「中國工廠旋...

控網攻亞冬運、華為「行為惡劣」 中國高調通緝3美特工

在中美因關稅戰而關係緊張之際，哈爾濱市公安局昨高調指控三名美國家安全局（NSA）特定入侵行動辦公室的特工，曾對中國2月舉...

關稅戰商家藉機囤貨 「天價顯卡」被爆炒漲破3萬

「一張顯卡抵三個月工資，這遊戲還怎麼玩？」近期，「天價顯卡」再次引爆遊戲圈，從入門的5060系列到高端的5090系列，價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。