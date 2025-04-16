廣交會拓「非美」客戶 新設機器人專區吸引外國採購商

全球關稅戰陰霾下，第137屆中國進出口商品交易會（簡稱廣交會），15日在廣州開幕。本屆參展商首次突破3萬家，在美國對大陸大幅加徵關稅的情況下，企業期待借此展會對接歐洲、東協、拉美、中東等替代市場，降低對美國市場的依賴。

同時，今年趁著近期的大陸國產科技浪潮，本屆廣交會科技含量提高，首設「服務機械人專區」，其中來自杭州的企業包攬5分之1展位，吸引大批外國採購商駐足。截至15日下午5時，境外採購商本屆累計到場參會6.4萬人，年增8.9%，到會人數創歷史同期新高。

羊城晚報報導，有「中國第一展」之稱的廣交會迎來第137屆，由昨日起至5月5日分三期在廣州琶洲展館舉辦。本屆展會聚焦「先進製造」、「品質家居」、「美好生活」三大主題，展覽總面積達52萬平方公尺，共設55個展區、172個產品專區，參展企業約3.1萬間，其中出口展參展企業首次突破3萬家，有215個國家及逾20萬名境外採購商預先註冊。

廣交會一向被視為大陸外貿的「晴雨表」和「風向標」，也是大陸參與全球化的縮影，但本屆展會遇上美國向中國大陸等貿易夥伴發起關稅戰，不少參會企業表示，希望藉此「萬商雲集」的機會，對接歐洲、東協、拉美、中東等替代市場，降低對單一市場的依賴。

廣東省絲綢紡織集團從第1屆廣交會開始至今從未缺席，該集團董事長李曉瑩說，在全球經濟形勢複雜多變的當下，美國政府近期公布的關稅政策，使外貿企業面臨許多不確定性。

李曉瑩表示，在廣交會開幕前夕，他們就持續和日本、澳洲、哈薩克、越南、巴基斯坦等「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）成員國、「一帶一路」國家的客戶聯繫，邀請意向客戶相約廣交會洽談。除了開拓其他國家的客源外，未來，出口轉內銷將成為尋求新發展空間的重要途徑。

今年初由DeepSeek等「杭州六小龍」帶動的大陸國產科技熱潮也擴展到廣交會。昨日開幕首天，位於展館友誼大廳的「服務機器人展區」格外熱鬧，許多境外採購商高舉手機拍攝陸製的機器狗、工業外骨骼裝備、自動巡航機器人等。

杭州市商務局相關負責人說，本屆廣交會首次設立「服務機器人專區」，杭州有9家企業亮相，共36個展位，占該專區的20%，位列全大陸第一。宇樹科技、雲深處科技、西湖機器人、太希智慧等「杭州籍」機械人企業均有參加，希望拓展海外市場。