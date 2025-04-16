陸首季GDP年增5.4％超預期...學者直指「關稅戰陰影下急出貨」

大陸國家統計局16日公布多項宏觀數據，第1季國內生產毛額（GDP）年增率達5.4％，與去年第4季持平，並優於市場預估的5.1％到5.3％，也高於大陸官方設定全年「5％左右」的增速目標。然而學者認為，這是受關稅戰陰影下急出貨影響，但在美國關稅戰衝擊下，將拖累全球第二大經濟體經濟展望。

其它宏觀數據方面，3月城鎮固定資產投資年增4.2％，高於2月的4.1％。3月規模以上工業增加值年增7.7%，寫下 2021年6月以來最大增幅。3月社會消費品零售總額年增5.9％，為 2023 年 12 月以來最大升幅；3月城鎮調查失業率5.2％，較 2 月下降 0.2 個百分點。

中經院第一研究所助研究員王國臣16日表示，受美中關稅戰陰影下，工廠搶在美國最新關稅生效前緊急出貨，以及去年起消費復甦等影響，拉動大陸今年第1季GDP年增率達5.4％，這也印證大陸海關總署日前公布的3月出口以美元計年增12.4%，創近5個月來最快增速。

王國臣進一步指出，大陸今年全年經濟走勢將是「前高後低」，所以預估第2季GDP達５％，「美國總統川普對大陸課徵高關稅政策，會到第3季才發酵，因此大陸第3季GDP可能會比較慘。」

路透分析，大陸第1季經濟成長超出預期，受到穩健的消費和工業產出的支撐，儘管政策制定者正準備應對美國關稅的影響，但分析師認為，美國關稅對這個亞洲強國構成了幾十年來最大的風險。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，政府刺激措施刺激了消費，並支持了投資，5.4%的成長速度是「一個非常好的開端」，「過去兩年大陸第1季經濟表現強勁，而第2季度則表現平平。」他補充說，鑑於美國關稅帶來的額外壓力，需要「採取有力且及時的政策應對」。

此外，分析人士表示，大陸3月出口激增，受工廠緊急出貨以避開川普最新關稅的影響，但隨著美國高額關稅的生效，未來幾個月出口將急劇逆轉。

彭博報導，法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊表示：「最令人驚訝的是零售銷售，這代表消費補貼正在發揮作用。工業生產超出預期，考量出口強勁，這點不難理解。不過這些數據是川普大幅提高關稅之前的數據，美國對大多數大陸商品徵收的關稅已上升至至少145%，這一水準恐怕會導致大陸今年出口降溫。」

林紫瓊認為，如果大陸政府沒有推出更多刺激措施，今年可能難以實現5%左右的官方成長目標。瑞銀、高盛、花旗等多家國際銀行的經濟學家，最近幾周已將大陸2025年經濟成長預測下調至4%左右，甚至更低。